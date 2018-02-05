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Куда уходят средства: в Пентагоне не смогли отчитаться о потраченных $800 млн
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Коррупция в Пентагоне: Военное ведомство потратило свыше 800 миллионов непонятно на что

05 февраля 2018, 22:24  •  62 • В мире
В Пентагоне провели независимый аудит траты бюджетных средств на военные заказы и проекты.
Независимый аудит в Пентагоне выявил, что свыше 800 миллионов долларов были истрачены непонятно на что. Подробности скандального происшествия сообщает издание Politico со ссылкой на службу внутреннего аудита военного ведомства США.
Сообщается, что аудиторская компания Ernst & Young, которая занималась проверкой финансовой документации Управления тыла Министерства обороны США, не смогла обнаружить ни одного документа, связанного с тратой порядка 465 миллионов долларов. Также не нашлось бумажных следов трат еще 384 миллионов долларов, которые должны были быть потрачены на текущие проекты Пентагона.
"Ernst & Young не смогла получить в финансовых заявлениях управления достаточных, компетентных материалов, свидетельствующих о заявленных потраченных средствах", - говорится в отчете аудиторов.
Добавляется, что документы о тратах еще примерно на 100 миллионов долларов оказались неполными.
Следует отметить, что ежегодные траты Управления тыла Пентагона составляют 40 миллиардов долларов. Этими средствами управляют 25 тысяч сотрудников, которые совершают по 100 тысяч военных заказов в день.

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