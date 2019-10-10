Коррупция на Украине, а виновата - Россия: болгарский евродепутат нашел ответ на все беды Киева

В ходе слушаний в Европарламенте по Украине поддерживающий Киев депутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов предположил, что коррупция в стране процветает... из-за российского влияния. Таким был его ответ на выступление главы европейской дипломатии Федерики Могерини в полупустом зале заседания - говорила дипломат об украинской проблеме.

Болгарский евродепутат, кроме всего прочего, раскритиковал и "формулу Штайнмайера". Последняя, по версии спикера, играет на руку России. Ну а коррупция...

"Коррупция на Украине - это российский продукт", - заключил евродепутат.

Отметим, Брюссель традиционно оценивает реформы на Украине, в том числе и через призму борьбы с коррупцией. Проблемы отмечались неоднократно. О необходимости борьбы с коррупцией европейские партнеры говорили и после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.