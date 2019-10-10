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Коррупция на Украине, а виновата - Россия: болгарский евродепутат нашел ответ на все беды Киева

10 октября 2019, 17:24  •  98 • Политика
Евродепутат попытался объяснить коррупцию на Украине российским влиянием.
В ходе слушаний в Европарламенте по Украине поддерживающий Киев депутат от Болгарии Александр Александров-Йорданов предположил, что коррупция в стране процветает... из-за российского влияния. Таким был его ответ на выступление главы европейской дипломатии Федерики Могерини в полупустом зале заседания - говорила дипломат об украинской проблеме.
Болгарский евродепутат, кроме всего прочего, раскритиковал и "формулу Штайнмайера". Последняя, по версии спикера, играет на руку России. Ну а коррупция...
"Коррупция на Украине - это российский продукт", - заключил евродепутат.
Отметим, Брюссель традиционно оценивает реформы на Украине, в том числе и через призму борьбы с коррупцией. Проблемы отмечались неоднократно. О необходимости борьбы с коррупцией европейские партнеры говорили и после победы на президентских выборах Владимира Зеленского.

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