Коррупция, любовница и порнорассказы – суровые будни начальника отдела пропаганды ВСУ

Хакерская группировка «Берегини» получила доступ к компьютеру начальника отдела пропаганды управления информационно-пропагандистского обеспечения Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковника Беляева Евгения Александровича."Здравствуй наш любимый украинец! Мы продолжаем вести войну с теми, кто, несмотря на мировую пандемию, не желает прекращать братоубийственную войну.Дадим небольшую передышку «друзьям» из управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ и обратим Ваши взоры к тем, кто превращает смерть в политическое шоу.Наш герой – начальник отдела пропаганды управления информационно-пропагандистского обеспечения Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ полковник Беляев Евгений Александрович.В 2000 году Беляев окончил военный институт артиллерии при Сумском Государственном университете, но карьера артиллериста показалась ему слишком тяжелой и он выбрал путь попроще – стал замполитом.В 2003 году за плечами остался факультет социальной психологии в Одесском национальном университете имени И.Мечникова, а в 2019-м Беляев стал выпускником национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.Из служебной характеристики участника АТО, полковника и семьянина, воспитывающего двух дочерей, может показаться, что перед нами «трудолюбивый, честный, ответственный и настойчивый» служака.Однако это не помешало ему завести роман на стороне. Его пассией стала инструктор по психо- и спортивной кинезиологии, психолог, специалист в области коррекции биохимии и аллергии Ольга Волкова.источникисточникисточникСвои нежные чувства к Волковой Беляев подкреплял покупкой нижнего белья.Для более удобного, и главное защищенного, общения он даже завел для нее отдельную электронную почту [email protected] (у Евгения электронная почта [email protected]).Используя служебное положение, Евгений Беляев оформил патент для своей пассии. Чего только не сделаешь ради любимой женщины. Жена, естественно, не в счет.Но это еще не все способности нашего замполита. Обладая задатками литературного таланта и своеобразными сексуальными фантазиями, начальник отдела пропаганды неоднократно пробовал себя в эпистолярном жанре.Так перу Беляева принадлежит целый сборник коротких рассказов эротического, а иногда даже и порнографического содержания «ВОГНЕНЕ ЛІБІДО».Более подробно о служебной деятельности и личной жизни начальника отдела пропаганды управления информационно-пропагандистского обеспечения Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ можно ознакомиться здесь: https://mega.nz/file/Sn5SgSxR#N0UWfwH-jWHGOAWvZvTkKsGEcwItuXQndE-1Lw8TJLMПродолжение следует…"