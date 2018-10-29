Коррупция как измена Родине: Эксперты предложили более радикальные методы борьбы с чиновниками-взяточниками

28 октября в Москве прошел десятый съезд партии «Справедливая Россия», в рамках которой делегаты проголосовали за переизбрание Сергея Миронова на пост председателя организации. Безальтернативную кандидатуру политика поддержали 199 человек, против нее выступили только 10.

Кроме того, члены партии выбрали президиум центрального совета партии и центральную контрольно-ревизионную комиссию. Они также озвучили требования к правительству Российской Федерации, которые включают в себя такие положения, как пересмотр налоговой, бюджетной и таможенной политики.

Главным же пунктом стала активизация борьбы с коррупцией. По оценкам «Справедливой России», ее доля составляет около 30% от ВВП страны. В связи с этим партия требует приравнять взяточничество к измене Родине. В противном случае углубление социального неравенства может спровоцировать политический кризис.

«Наказания за дачу и получение взяток должны быть ужесточены. Никаких условных сроков, полная конфискация незаконно нажитых активов, а также части имущества, лишение права на государственную пенсию. И мы с вами настаиваем на том, что у коррупционера, если это в суде доказано, нужно конфисковывать имущество и у него, и у всех ближайших родственников», - объяснил Миронов.

Как рассказал Царьграду политический эксперт Федор Бирюков, борьба с коррупцией никогда не прекращалась, ибо последняя базируется на самых низменных человеческих страстях, которые невозможно укротить до конца. Именно поэтому эффективность государства в данной сфере оценивается не в плане жесткости наказаний, а уровнем коррумпированности чиновников.

Дело в том, что госслужащим необходима не только финансовая мотивация. И есть множество стран мира, где данная проблема проявляется намного сильнее, однако в РФ она совмещена со статусом неприкасаемости.

«Здесь еще процветает натуральное такое махровое барство, безнаказанность. И, по сути дела, ощущение себя иной кастой, если даже не другим народом. Вот эта проблема – она вполне решается. Но для этого, безусловно, нужно перезагрузить и политическую систему, и экономическую систему страны. И, собственно говоря, придать государству, как инструменту реализации национальных интересов, новую динамику и какие-то новые свойства. И тогда борьба с коррупцией перестанет быть просто лозунгом», - добавил эксперт.

Что касается заявлений Миронова и его соратников, то об этом говорит не только «Справедливая Россия», ибо для определенных высокопоставленных чинов коррупция действительно опасно близко приближается к измене Родине. Речь идет о разглашении государственных тайн и пренебрежении нацинтересами Российской Федерации.

Непосредственно политолог и заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров предположил, что Сергею Миронову захотелось о себе громко заявить на политической арене. Однако коррупцию нельзя полностью одолеть при помощи одного преследования. Это уже доказал Китай, где активно борются с недобросовестными госслужащими, приговаривая их к длительным срокам заключения или к расстрелу.

Для того, чтобы достичь успеха на данном поприще, стоит создать в стране такие условия, которые не будут допускать возможности коррупционных проявлений. В частности, речь идет об уменьшении роли человеческого фактора при выполнении чиновниками определенных функций. Например, расширив возможности по предоставлению госулуг населению в электронном виде.

«Для этого тому же гражданину нет необходимости общаться с чиновниками, ну, и платить эту коррупционную мзду за ускорение определенных процессов. Есть стандарты – и вот такого рода процессы, они уже не требуют присутствия человека. То же самое, на самом деле, ведь возможно, допустимо и реализуемо на более высоком уровне. Когда речь идет о взятках за участие в определенных там проектах, об откатах, и так далее. То есть, я думаю, что условия, в первую очередь, должны создаваться. Не возможности коррупционных действий», - объяснил он.

Что касается уголовной ответственности, то взяточникам нужно запретить работать по истечении срока наказания на государственных постах либо заниматься серьезной работой. По мнению политолога, длительные сроки заключения не являются серьезной мерой, однако перспектива «не очень богатой жизни» станет главной угрозой для коррупционеров и членов их семей.