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Коррупция и оппозиция. Как на Украине?

16 августа 2019, 17:54  •  77 • Аналитика
Мэрия Москвы не согласовала шествие наших радикальных оппозиционеров-антикоррупционеров по бульварам 17 августа. Майдан против коррупции и Путина опять откладывается, потому что Кремль не проявляет добрую волю, не согласовывает…




В писках коррупции


Вообще, коррупция и «радикальная оппозиция» – близнецы-братья: мы говорим «коррупция», подразумеваем борющуюся с ней радикальную «оппозицию», говорим «радикальная оппозиция», подразумеваем её борьбу с «коррупцией». Во главе этой борьбы – «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального, который неутомимо ищет коррупционеров среди политических оппонентов.


Главным своим противником в этой борьбе оппозиционеры объявляют почему-то президента Путина, и вся борьба сводится то ли к ультиматуму, то ли к челобитной: «Путин, уходи!» Но вот Следственный комитет заинтересовался коррупцией в самом ФБК: что-то теперь будет?

Вообще, такая «борьба с коррупцией» наводит на мысль о невменяемости нашей радикальной оппозиции: президента Украины Януковича «ушли» под градом таких обвинений и что, победили коррупцию? Она расцвела после этого на Украине буйным цветом. Или это преднамеренная ложь нашей оппозиции: она подменяет свои настоящие цели ложными обвинениями?

По методичке Госдепа США


Заметим, что «борьба с коррупцией» — это конёк Госдепа США, который неутомимо ищет её по всему миру, кроме США, и находит, и устраивает по этому поводу какой-нибудь красивый протест вместе с госпереворотом, в результате чего к власти приходит их марионетка, как Порошенко на Украине, и коррупция в этой несчастной стране поднимается на невиданную ранее высоту.

Скажете, это случайность? Нет, закономерность. Как бы ни был «честен» погром в любой стране, в результате страна разрушается, что приводит к росту общей преступности, одной их форм которой является пресловутая коррупция.

Если наши «антикоррупционеры» добьются своего, как на Украине, Россия захлебнётся в коррупции, как захлебнулась после госпереворота Украина, к бабке гадать не ходи. Но наши борцы с коррупцией ходят в посольство США за научными консультациями по построению «непрочной демократии»; там их уверяют, что на это раз всё будет по-другому, прозрачно и справедливо, а не так, как на Украине. И намекают на возможные гранты, и даже поездку в город Вашингтон, чтобы они проявили беспредельную доверчивость. Коррупция, однако…

Реально с коррупцией могут бороться только специализированные органы вроде Следственного комитета, и они это делают, и есть реальные «посадки» крупных фигурантов, хотелось бы, конечно, чтобы их было больше, и вот этот призыв можно было бы обратить к президенту России.

Коррупция и оппозиция


На картинке, которую рисуют нам «антикоррупционеры», Путин и его власть спят и видят, как бы что-нибудь где-нибудь украсть. Когда они только Крымский мост и гиперзвуковые ракеты умудряются строить? А может быть, «мосты и ракеты» и есть причина обвинений власти в коррупции нашими проамериканскими оппозиционерами, просто они выполняют заказ посольства США, оплаченный какими-нибудь грантами?

Тогда наши «антикоррупционеры» — политические коррупционеры. Говоря словами вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, политические проститутки, продавшиеся Госдепу США «за пачку печенья и бочку варенья», потому что такая «борьба с коррупцией» — это политическая проституция.

Когда политики начинают «бороться с коррупцией» — это уже политическая коррупция, использование ветхозаветных проблем общества, то есть преступности, в политических целях. Они идут на подлог с самого начала; как можно говорить с лжецами о расследовании каких-то язв общества? А кроме «борьбы с коррупцией», наша «радикальная оппозиция ничем больше и не занимается. Протестные акции с «завинчиванием» активистов для сюжетов в западной прессе — это всего лишь форма отчета за полученные гранты «на борьбу с Путиным».

Посмотрите, что на Украине такие же борцы с коррупцией под американским научным демократическим руководством наделали! Их западные пречестные кураторы после «революции достоинства» провели в президенты на выборах открытого коррупционера Петра Порошенко! И полстраны выехало на заработки: кто в Россию, кто в Европу. Это уже не коррупция, это грабеж, от которого спасаются кто где может.


На деле такая «борьба с коррупцией» выполняет функцию политического лома, которым радикальные оппозиционеры крушат всё направо и налево, объявляя своих противников «коррупционерами». Какое радикальное решение проблем! Разносят страну, а потом из-за разрухи возрастает общая преступность, в том числе и коррупция: за что боролись – на то и напоролись!

Майдан и коррупция


Уличные майданные политики не могут бороться с коррупцией, ибо она всегда организованная и располагается в больших кабинетах. Наоборот, коррупционеры всегда используют уличных политиков в своих целях, становясь в ряды «борцов с коррупцией». Чтобы нажиться ещё и на «борьбе с режимом» и получить амнистию своему мошенничеству как «борцам с режимом». Этим путём, кстати, пробрался к власти Порошенко, спонсирую майданных активистов и даже засветившись пару раз в майданных перипетиях.

Парадокс, но борцы с коррупцией на деле борются за ещё большую коррупцию, как это произошло на Украине. Наши борцы на это зажмуривают глаза и требуют того же от остальных: у нас всё будет по-другому. Им об этом в американском посольстве сказали?

В нашем несовершенном мире коррупция будет всегда, она, как и мафия, бессмертна, поэтому для политических авантюристов всегда будет соблазнительно разделаться со своими политическими противниками под видом борьбы с коррупцией. С таким же успехом можно бороться с уголовной преступностью и проституцией: какие перспективы открываются перед нашими радикальными оппозиционерами!
Виктор Каменев

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