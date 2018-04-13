«Коррупция — это образ жизни»: как украинские чиновники собираются обходить электронное декларирование имущества

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) предлагает изменить существующую систему электронного декларирования имущества украинских чиновников. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение правительства. Предполагается освобождать от подачи данных государственных служащих, которые работают в военно-гражданских администрациях, а также внутренне перемещённых лиц. Эксперты считают, что всё это только новые лазейки, которые в итоге превратят контроль за доходами чиновников в фиктивную меру.

Исключения из правил

НАПК разработало и направило правительству Украины законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о предотвращении коррупции», говорится в заявлении Центра противодействия коррупции.

Ведомство предлагает изменить систему электронного декларирования имущества украинских чиновников, которая действует с сентября 2016 года. Согласно закону депутаты всех уровней, сотрудники министерств и ведомств, местных администраций, судьи и правоохранители обязаны указывать всё своё имущество, бизнес, суммы на счетах в банках и наличными, а также перечислять все предметы роскоши. Проверять правдивость сведений в декларациях должны сотрудники НАПК, ложные данные служат основанием для возбуждения уголовного дела.

Главная новация законопроекта, предложенного НАПК, — это возможность освобождать чиновников от подачи деклараций. Такое право получат не только оперативники и разведчики, как установлено нынешним законодательством, но и военные прокуроры, силовики, которые выполняют задачи в военно-гражданских администрациях. Такие же льготы предусмотрены для внутренне перемещённых лиц.

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Согласно новому законопроекту командировки госчиновников станут поводом для несвоевременного предоставления ими деклараций. НАПК также предлагает скрывать в декларациях должность чиновника и населённый пункт, в котором находится его недвижимость. Ещё одно нововведение от НАПК касается чиновников, понёсших административное наказание за коррупцию, — их предлагается не увольнять с госслужбы.

После того как правительство ознакомится с документом, он поступит на рассмотрение Верховной рады.

Недооценили масштабы

Электронное декларирование имущества должно было стать мощным инструментом в борьбе с коррупцией в высших эшелонах украинской власти. Под давлением МВФ и западных кредиторов президент Пётр Порошенко в сентябре 2016 года запустил эту систему. Все депутаты, чиновники и судьи опубликовали свои декларации. Обнародованное имущество оказалось внушительным.

Так, депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Дмитрий Андриевский оказался собственником коллекции из 15 скульптур и 64 картин, среди которых работы художников Ильи Репина, Николая Рериха, Марка Шагала, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева и Василия Кандинского. А, например, депутат Черновицкого городского совета от «Блока Петра Порошенко» Ромео Скрип в 2017 году приобрёл 62 квартиры, несколько земельных участков, машино-места и нежилые помещения. Скрип отказался объяснять, зачем ему такое количество недвижимости.

«В администрации президента недооценивали масштаб происходящего, поэтому решено было оставить ситуацию как есть и не предпринимать никаких дальнейших действий», — рассказал RT источник в администрации президента Украины.

НАПК до сих пор не приступило к масштабным проверкам сведений, которые указаны в декларациях, и сначала ссылалось на проблемы с программным обеспечением, а затем на трудности с подключением к различным государственным реестрам.

Белый дом: улучшение отношений России и США пойдет на пользу всему миру «Процесс затягивают специально, поскольку никакого желания бороться с коррупцией ни у правительства, ни у президента нет. Их представители контролируют крупнейшие украинские предприятия, и вопросы в первую очередь нужно задавать им», — рассказывает RT депутат от партии «Самопомощь».

«Это фикция»

Формальная проверка деклараций проводится, но это фикция, Украина только создаёт видимость борьбы с коррупцией, чтобы «пустить пыль в глаза западным партнёрам», заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

До 1 апреля этого года свои декларации подали около 813 тыс. украинских чиновников.

«Насколько мне известно, проверили только несколько десятков документов», — отмечает Неменский.

Система, которая успешно работает в США, не подходит Украине, объясняет причину провала электронного декларирования в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

«В западных странах коррупция работает исключительно «наверху» и касается узкой группы людей, а на Украине это образ жизни», — подчеркнул эксперт.

С помощью взятки можно быстрее оформить все разрешительные документы, мотивировать правоохранителей расследовать преступления, импортировать и экспортировать продукцию. При такой системе подавать декларации не имеет смысла, поскольку любой чиновник подготовился и может объяснить источник происхождения средств, говорит Суздальцев.

«Это никак не влияет на коррупцию на Украине», — говорит эксперт.

В Центре противодействия коррупции считают, что инициатива НАПК может сломать всю систему электронного декларирования имущества.

Савченко рассказала, когда прекратит голодовку «Это откроет ящик Пандоры и позволит скрывать декларации тысячам чиновников, у которых будут справки о том, что они внутренне перемещённые лица или были в командировке в АТО. Теперь любой прокурор ГПУ или чиновник Нацполиции, который съездит в командировку в АТО, будет иметь индульгенцию от подачи деклараций», — говорится в заявлении председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, размещённом на сайте центра.

Эксперты полагают, что украинские депутаты могут поддержать законопроект НАПК.

По мнению Неменского, западным кураторам Киева придётся смириться с этим нововведением.

«В вопросе электронного декларирования Запад будет вынужден уступить, поскольку он не может лишить Украину поддержки, а другой элиты для страны у него попросту нет», — отмечает Неменский.