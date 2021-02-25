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Коррупционный скандал в бундестаге: Кто нажил состояние на пандемии коронавируса в Германии
25 февраля 2021, 18:40 • 115 • Политика
Высокопоставленный политик бундестага наживался на ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии. Сейчас в его домах проходят обыски.
В Германии разразился крупный коррупционно-коронавирусный скандал. Замруководителя объединённой фракции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Георга Нюсляйна поймали на незаконном обогащении за счёт государства, используя ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Подробности сообщает издание Bild.
Стало известно, что политик незаконно получал через федеральное и региональные правительства заказы на поставки защитных масок, ношение которых в общественных местах в Германии является строго обязательным. На этом Георг Нюсляйн заработал 650 тысяч евро. Сообщается, что в домах политика сейчас проходят обыски.
Напомним, что ХДС/ХСС является правящей фракцией парламента Германии и определяет политику страны, в том числе меры борьбы с коронавирусом. Это позволило Георгу Нюсляйну наживать состояние на бедственном положении немцев в период кризиса.
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