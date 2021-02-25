Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ахметов объявил войну Путину
Разрывает в клочья флаг Украины: «белка-сепаратистка» покоряет Сеть
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
Две мины под "Северным потоком". Украина готова развязать полномасштаб...
Главная / Политика

Коррупционный скандал в бундестаге: Кто нажил состояние на пандемии коронавируса в Германии

25 февраля 2021, 18:40  •  115 • Политика
Высокопоставленный политик бундестага наживался на ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 в Германии. Сейчас в его домах проходят обыски.
В Германии разразился крупный коррупционно-коронавирусный скандал. Замруководителя объединённой фракции Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Георга Нюсляйна поймали на незаконном обогащении за счёт государства, используя ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Подробности сообщает издание Bild.
Стало известно, что политик незаконно получал через федеральное и региональные правительства заказы на поставки защитных масок, ношение которых в общественных местах в Германии является строго обязательным. На этом Георг Нюсляйн заработал 650 тысяч евро. Сообщается, что в домах политика сейчас проходят обыски.
Напомним, что ХДС/ХСС является правящей фракцией парламента Германии и определяет политику страны, в том числе меры борьбы с коронавирусом. Это позволило Георгу Нюсляйну наживать состояние на бедственном положении немцев в период кризиса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



115
Источник
Похожие новости
25 февраля 2021, 09:30
"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее существование США
25 февраля 2021, 09:30
В США обеспокоены еще одной победой Путина
25 февраля 2021, 07:40
Это глубже Украины и Сирии: Пушков назвал главную причину противостояния Запада и России
25 февраля 2021, 11:20
Совершившему "страшное преступление" эксперту грозит 15 лет украинской тюрьмы
25 февраля 2021, 11:20
Турция саботировала, но... ВКС России выбили террористов с юго-запада Идлиба
25 февраля 2021, 13:10
"Первая ласточка" раскола США: Жителям Орегона предложат проголосовать за отделение
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 февраля 2021, 09:30
"На всю голову больные": В НАТО поставили под вопрос дальнейшее существован...
25 февраля 2021, 09:30
В США обеспокоены еще одной победой Путина
25 февраля 2021, 07:40
Это глубже Украины и Сирии: Пушков назвал главную причину противостояния Запада и Рос...
25 февраля 2021, 11:20
Из республик Донбасса всё-таки сделают «альтернативную Украину», возглавит которую «ч...
25 февраля 2021, 11:20
Совершившему "страшное преступление" эксперту грозит 15 лет украинской тюрь...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2021, 09:35
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
22 февраля 2021, 21:55
Боррель проговорился: "На самом деле - это объявление войны"
23 февраля 2021, 09:50
Госдеп сделал откровенное признание о "Северном потоке - 2". Раскрыта истинная причина давления США
21 февраля 2021, 18:25
Еще один регион может присоединиться к России по "крымскому сценарию"
21 февраля 2021, 01:00
Оштрафованного за клевету Навального "признали" президентом: "Снизу постучал Гозман"
21 февраля 2021, 01:00
Минск переключился на РФ, а Клайпеда опустела: Литовский министр не поскупился на эмоции
22 февраля 2021, 18:15
Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.