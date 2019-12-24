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Коррупционное дежавю

24 декабря 2019, 23:54  •  67 • Аналитика
Вряд ли стоит сомневаться, что обыски в центральном аппарате ФТС и арест генерал-лейтенанта Александра Кизлыка – лишь начало большой уголовной истории. Целый ряд комментаторов считает, что по масштабам коррупции она оставит далеко позади дела против полковников Дмитрия Захарченко и Кирилла Черкалина. Изъятые у Кизлыка пачки валюты и золотые слитки не вызывают удивления. Видели и больше. Удивляет полное отсутствие реакции на эти события со стороны главы таможенной службы Владимира Булавина.
СМИ сообщают, что и сам Булавин, а также его заместители Олег Губайдуллин и Руслан Давыдов задержаны и допрошены в рамках уголовного дела. Пока как свидетели, но в дальнейшем их процессуальный статус может измениться. За последние годы это второй по счёту коррупционный скандал в ФТС, потому за ситуацией наблюдают первые лица государства.
Сообщается также, что ещё один заместитель Булавина Андрей Струков и начальник Центральной энергетической таможни Сергей Пирог якобы покинули территорию России. Официального подтверждения этой информации пока нет. И потому молчание главного таможенника России по поводу ареста Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро, а также обвинений начальникам Внуковской и Домодедовской таможен, не может не вызывать удивления.
Если арестованный генерал был лишь звеном в большой коррупционной цепочке, то дело против него может привести к полной замене руководства ФТС. Главный вывод, который сейчас напрашивается: после громкой отставки предыдущего главы ведомства Андрея Бельянинова ничего не поменялось. Как минимум, Кизлык, Давыдов, Струков и Пирог работали в таможенной службе ещё при нём, но благополучно влились в команду нового начальника.
«Обвиняемый заплатил»
Напомним коротко, в чём обвиняют генерал-лейтенанта ФТС Александра Кизлыка и его зама. По версии следствия, они помогали уйти от уголовной ответственности людям, которые не декларировали провозимые через границу крупные суммы в валюте. В деле о злоупотреблении полномочиями присутствуют как минимум два эпизода. В одном из них, по данным РБК, фигурирует жена посла России в Кении Дмитрия Максимычева. На заседании суда по мере пресечения генералу были зачитаны документы, из которых следует, что 22 июля в отношении Максимычевой дознаватель ФТС вынес отказ в возбуждении уголовного дела. В октябре этот отказ был отменён, и дело всё же было возбуждено.
Александр Кизлык своей вины не признаёт. По его словам, решение о переквалификации уголовного дела в административное принимала Внуковская таможня, на действия которой он якобы не мог влиять напрямую. «Обвиняемый заплатил штраф, внес одну четвертую суммы незаконно перевезённого товара», – сказал генерал-лейтенант ФТС. Как просто получается: везёшь себе спокойно контрабанду, а если попался – заплати 25% государству и, по всей видимости, ещё какую-то сумму «сверху» таможенникам – и можешь быть свободен. Трудно избавиться от ощущения, что Кизлык, сам того не понимая, продемонстрировал суду образ мышления, который он перенял от вышестоящего руководства таможни.
Обыскали всё
Масштабные обыски в центральном аппарате ФТС и двух подмосковных таможнях – Внуковской и Домодедовской – прошли 23 декабря. Источники, близкие к силовым структурам, говорят, что речь может идти о расследовании масштабных коррупционных схем, в том числе связанных с поставками нефти, из-за которых бюджет России мог лишиться сотен миллиардов рублей. Официальной информации по этому делу, повторим, пока очень мало.
Если верить сообщениям анонимных телеграмм-каналов, то помимо офисов Федеральной таможенной службы, обыски прошли и в домах фигурантов дела. В результате следственных действий обнаружены и изъяты миллионы долларов наличными, а также ювелирные украшения, дорогие автомобили – подчинённым Владимира Булавина предстоит объяснить их происхождение. Если эта информация подтвердится, то можно будет сказать, что мы увидим самое громкое коррупционное дело в истории новейшей России.

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