Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко разозлил разговор с Медведевым об Абхазии
3eлeнcкий eщe нe пpeзидeнт
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко ра...
«Польша распахнулась для американского ВПК»: как Варшава собирается укреплять во...
Главная / Политика

Коррупционная схема Порошенко "рассорила" Украину со странами НАТО — депутат Рады

02 марта 2019, 11:09  •  149 • Политика
Депутат Верховной рады Андрей Билецкий рассказал, что своей коррупционной схемой по перепродаже запчастей получаемого из Европы дешевого советского вооружения оборонным предприятиям Украины с накруткой в 300% Петр Порошенко "рассорил" Украину со странами НАТО.
Депутат Верховной рады, основатель батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что Петр Порошенко виноват в том, что страны-участницы НАТО прекратили поставлять на Украину старое вооружение советского производства по низким ценам, передает информагентство Nation News. В эфире "4 канала" депутат пояснил, что такое решение было принято после того, как в НАТО стали известны коррупционные схемы Порошенко с запчастями покупаемой техники.
Политик отметил, что это стало причиной скандала, разразившегося вокруг закупки российских запчастей для ВСУ, которые к тому же, по его словам, являются опасными для украинской армии. "Получая запчасти из РФ, мы можем нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти, и все ломалось бы еще быстрее", — заявил Билецкий.
Напомним, Петр Порошенко, согласно расследованию, проведенному украинскими журналистами, был замешан в коррупционной схеме по перепродаже запчастей дешевой советской военной техники, получаемой из стран НАТО, оборонным предприятиям Украины с наценкой в 300 процентов. При этом запчасти они якобы завозили из России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 22:09
Так говорил Лукашенко: Новые эскапады белорусского лидера
01 марта 2019, 18:54
Борьба за Крым, поглощающая ресурсы России и Запада, может стать вечной - Stratfor
02 марта 2019, 11:09
"Вся любовь к России построена на деньгах": В Сети сравнили не признавшего Абхазию Лукашенко и "стойкого" Эрдогана
Загрузка...
01 марта 2019, 12:24
"Нам, союзникам, под 9% даёте": Лукашенко обиделся на Кремль за дорогие кредиты
01 марта 2019, 12:24
"Так за попы щипать начнет": после выходок Порошенко в Сети гадают, что дальше в его предвыборной программе
02 марта 2019, 11:09
21 год и десятки миллиардов рублей: Генконструктор рассекретил точную цену "космической" независимости России
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
02 марта 2019, 02:54
Олег Царев о присоединении Крыма к России: Чиновники на полустрове удивились, узнав, ...
02 марта 2019, 07:54
"Он просто озверел, стал сатаной": Новая жертва нападения Порошенко рассказ...
02 марта 2019, 01:09
«В связи с отсутствием юрисдикции»: Россия отказалась признать решение Гаагского арби...
02 марта 2019, 04:39
"Гладко было на бумаге": Польшу одёрнули за строительство канала у границы ...
02 марта 2019, 01:24
Российские эсминцы вылечат русофобию?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2019, 21:54
Сенсация молдавских парламентских выборов
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
27 февраля 2019, 01:54
«Гиена Европы» снова поднимает голову
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"
26 февраля 2019, 09:24
Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США "Авангардом"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.