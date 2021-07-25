Коррупционная природа интереса Евросоюза к вакцинации

Во главе исполнительной власти ЕС стоит ставленница Pfizer

Несколько строк, написанных известным французским журналистом Пьер-Аленом Депо, подлили масла в огонь широкомасштабных протестов против обязательной вакцинации и санитарных паспортов во Франции.

Журналист сообщил, что муж главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Хайко фон дер Ляйен, занимает должность медицинского директора в Orgenesis, американской биотехнологической компании, которая специализируется на генной терапии. «Генные методы лечения обнаружены в экспериментальных "вакцинах" против COVID», – прозрачно намекнул Депо, имея в виду американские мРНК вакцины Pfizer и Moderna, которые в огромным масштабах закупаются властями Евросоюза.

Скандальная новость распространяется сейчас, как пожар, по соцсетям, вызывая оторопь даже у видавших виды французов.

«У Урсулы ван дер Лейен, нашего главного покупателя вакцин в сотнях миллионов доз, оказывается, есть муж, Хайко, который руководит Orgenesis, биотехнологической компанией, специализирующейся на генной терапии. Вот теперь всё стало ясно», – написал известный французский экономист и предприниматель Франсуа Дюкрок.

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Надо сказать, что коррупционные скандалы и обвинения в кумовстве сопровождали главу исполнительной власти Евросоюза на протяжении всей ее политической карьеры.

«Урсула фон дер Ляйен – наш самый слабый министр. Очевидно, этого достаточно, чтобы возглавить Еврокомиссию», – заявил 2 июля 2019 года, в день выдвижения фон дер Ляйен, тогда министра обороны Германии, на пост председателя Еврокомиссии бывший лидер СДПГ и бывший президент Европарламента Мартин Шульц.

В декабре 2013 года Ангела Меркель назначила врача-гинеколога Урсулу фон дер Ляйен министром обороны на основании… связывающей их тесной дружбы. За пять лет пребывания во главе министерства обороны фрау фон дер Ляйен удалось практически разгромить немецкую армию. Когда она в 2019 году покинула министерский пост, только половина немецких истребителей Eurofighter и Tornado, менее трети бронетранспортеров Puma, 23% ударных вертолётов Tiger и лишь 17% немецких подводных лодок были готовы к бою.

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И это не всё: в сентябре 2014 года во время маневров НАТО в Норвегии из-за нехватки техники немецкие солдаты были вынуждены использовать… мётлы вместо винтовок. «Ситуация в бундесвере катастрофическая. Страдает вся обороноспособность Федеративной Республики», – сказал Руперт Шольц, бывший министр обороны при Гельмуте Коле.

Еще одним «достижением» Урсулы фон дер Ляйен, вызвавшим скандал, была реконструкция трехмачтового учебного парусника Gorch Fock. Восстановительные работы обошлись в десять раз дороже, чем планировалось.

Некомпетентность Урсулы фон дер Ляйен была очевидна всем, особенно после того, как выяснилось, что 43,5% страниц её докторской диссертации по медицине являются плагиатом или содержат неверно цитируемые источники.

А в сфере коррупции протеже фрау Меркель проявила недюжинные способности. В декабре 2018 года германский бундестаг начал расследование в отношении фон дер Ляйен, которую обвинили в коррупции, бесхозяйственности и кумовстве при распределении контрактов и найме консультантов. Федеральное аудиторское управление Германии, которое отслеживает движение денежных средств в правительстве, нашло десятки нарушений при найме внешних консультантов министерством обороны. В 2015 году Минобороны Германии потратило €100 млн. евро на внешних консультантов, но официально заявило… 2, 2 млн. Год спустя министерство потратило €150 млн на консультантов, заявив лишь… €2,9 млн.

Проанализировав 56 из 375 контрактов, заключенных с консультантами в 2015-2016 годах, аудиторы обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев министерство обороны не предоставило достаточных оснований для принятия решения о необходимости внешнего совета; более чем в трети случаев процедуры не соответствовали обычным правилам заключения контрактов.

При решении задач цифровизации бундесвера заказы поступали одной и той же фирме Accenture, во главе которой стоял некий Тимо Нётцель. Замешанной в аферу оказалась статс-секретарь министерства обороны Катрин Зудер, которую привлекла к работе фон дер Ляйен. По инициативе Зудер заказы получала именно Accenture. Как оказалось, Зудер и Нётцель раньше работали в фирме McKinsey, которую министр обороны в обход аукционов привлекла к реформированию армии ФРГ.

«Дело консультантов», как его назвали в Германии, замяли на фоне выдвижения союзницы Ангелы Меркель на пост председателя Еврокомиссии.

Во главе Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не забыла своих привычек. 20 мая 2021 года она подписала третий контракт с фармацевтическими компаниями BionTech и Pfizer на закупку ещё 1,8 миллиарда доз мРНК вакцины Pfizer на период 2021-2023 годов. Цена дозы составила €19,5, что на четыре евро выше, чем в первом контракте Евросоюза с Pfizer.

По этому поводу выразил недовольство болгарский премьер Бойко Борисов, которого пришлось долго уламывать на покупку вздорожавшей вакцины.

Этот огромный контракт вызвал всеобщее недоумение, пишет румынская газета Active News: «Во-первых, потому что количество вакцин в три раза превышает нынешнее население Евросоюза. Во-вторых, потому что конец 2023 года, когда истекает срок контракта, совпадает с окончанием периода тестирования вакцины, которое решено проводить в срочном порядке. В-третьих, откуда фон дер Ляйен знает, что пандемия продлится до 2023 года и что в Европе не останется лишних вакцин на десятки миллиардов евро?»

И тут начинается самое интересное. Супруг Урсулы, медицинский директор Orgenesis Хайко фон дер Ляйен, как и вице-президент Orgenesis Винсент Вандамм ранее 11 лет работали в британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline (GSK). До прихода в GSK Вандамм восемь лет занимал должность директора по качеству в... Pfizer, сообщает Active News. Многие другие сотрудники Orgenesis также ранее работали в Pfizer.

В августе 2019 года GlaxoSmithKline и Pfizer объявили о завершении сделки по объединению ряда своих бизнесов в совместное предприятие GSK Consumer Healthcare, а через семь месяцев миру сообщили о «пандемии».

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Компания Orgenesis, где работает супруг главы Еврокомиссии, как и GlaxoSmithKline, активно участвовала в разработке вакцины Pfizer, а сейчас разрабатывает программу BioChield, заявляя о намерении привить всё человечество супервакциной, которую пока испытывают на мышах.

Интересно, сколько миллиардов евро потратит гоcпожа фон дер Ляйен на закупку новейшей супервакцины, которую создаст её супруг?