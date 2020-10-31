|
Коррупционеров кастрировать, причём за их счёт: В Госдуму идут защитники русских
31 октября 2020, 21:15 • 117 • Политика
В ходе съезда Союза добровольцев Донбасса был принят политический меморандум движения, пункты которого также должны найти отражение в кампании представителей структуры в Госдуме - на ближайших выборах. Например, с коррупционерами, ухудшающими условия жизни русских, союз предлагает бороться максимально жёстко: не только изымая имущество, но и кастрируя, причём за их счёт.
Политическая повестка стала одной из основных на съезде. Царьград уже рассказывал о решении Союза добровольцев Донбасса (СДД) начать сотрудничество с политическими партиями для участия в выборах в Госдуму. Сейчас речь идёт о взаимодействии с партией "Родина" Алексея Журавлёва, однако могут быть и другие партнёры. В принятом на съезде меморандуме участники СДД закрепили основные положения участия структуры в общественно-политической жизни России.
Один из принципов работы СДД - это борьба с коррупцией. И здесь добровольцы выделяют несколько пунктов, вплоть до кастрации преступников. Приводим блок дословно:
В ходе съезда обсуждался широкий круг вопросов, "Первый русский" в том числе вёл прямую трансляцию события. Фото: Царьград.
Добавим, в том числе СДД намерен защищать права русских добровольцев, бороться с бедностью, участвовать в оздоровлении государственной власти, а также возрождать народное единство. Полный текст меморандума доступен по ссылке.
Больше материалов о съезде доступно в специальном разделе Царьграда.
117
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 октября 2020, 01:35
|
27 октября 2020, 23:45
|
24 октября 2020, 21:30
|
26 октября 2020, 03:45
|
29 октября 2020, 00:30
|
27 октября 2020, 04:30
|
26 октября 2020, 01:55