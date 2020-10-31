Коррупционеров кастрировать, причём за их счёт: В Госдуму идут защитники русских

Политическая повестка стала одной из основных на съезде. Царьград уже рассказывал о решении Союза добровольцев Донбасса (СДД) начать сотрудничество с политическими партиями для участия в выборах в Госдуму. Сейчас речь идёт о взаимодействии с партией "Родина" Алексея Журавлёва, однако могут быть и другие партнёры. В принятом на съезде меморандуме участники СДД закрепили основные положения участия структуры в общественно-политической жизни России.

Один из принципов работы СДД - это борьба с коррупцией. И здесь добровольцы выделяют несколько пунктов, вплоть до кастрации преступников. Приводим блок дословно:

Химическая кастрация коррупционеров - за их счёт.

Запрет высшим чиновникам и членам их семей пользоваться зарубежной медициной, системами образования.

Запрет детям высших чиновников на период нахождения родителей у власти и в течение трёх лет после увольнения работать на государственной службе, а также участвовать в конкурсах на меры государственной поддержки и государственное финансирование.

Изъятие имущества коррупционеров в Жилой фонд малоимущих и сирот (его создание как часть программных требований).

В ходе съезда обсуждался широкий круг вопросов, "Первый русский" в том числе вёл прямую трансляцию события. Фото: Царьград.

Добавим, в том числе СДД намерен защищать права русских добровольцев, бороться с бедностью, участвовать в оздоровлении государственной власти, а также возрождать народное единство. Полный текст меморандума доступен по ссылке.

Больше материалов о съезде доступно в специальном разделе Царьграда.