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Корреспондент ФАН показал, что происходит возле офисов закрытых на Украине телеканалов
03 февраля 2021, 18:25 • 164 • Украина
Корреспондент ФАН в Киеве объехал офисы трех украинских телеканалов — NewsOne, «112 Украина» и ZIK, закрытых со среды, 3 февраля, за критику властей страны.
Офис телеканала NewsOne на Полевой улице, 21, размещенный в БЦ «Лагода», продолжает работу. Персонал находится внутри, однако вещание не ведется. Журналисты рассказали ФАН, что это далеко не первая атака на телеканал — в декабре офис «минировали» неизвестные, а ранее редакцию несколько раз атаковали штурмовики из неонацистских организаций. В эту среду возле офиса с утра было пустынно.
Украинский информационный телеканал ZIK располагается в правительственном квартале — на улице Героев небесной сотни, 1. Он занимает четвертое место в рейтинге украинских информационных каналов. Возле офиса была замечена группа мужчин в форме и светоотражающих жилетах. Они запретили корреспонденту ФАН подходить к зданию и снимать его. Неподалеку, буквально за углом, находились четыре автозака с надписью «Нацгвардия».
Напомним, оппозиционные телеканалы закрыты по решению Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на пять лет. При этом одна из самых популярных платформ в украинском сегменте сетевого телевидения, MEGOGO, также прекратила трансляцию всех оппозиционных информационных телеканалов.
Представители закрытых телеканалов выступили с совместным заявлением.
Автор: Анастасия Романова из Киева специально для ФАН
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