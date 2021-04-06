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Корреспондент CNN схвачен у русской тюрьмы. Британцы ждут от Москвы немедленных объяснений

06 апреля 2021, 18:00  •  183 • Политика
Посольство Британии запросило информацию у России о задержании журналиста CNN. Инцидент произошел во вторник, 6 апреля у колонии в Покрове, где отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный.
Дипведомство Британии срочно запросило информацию о задержании британского корреспондента CNN Мэтью Ченса у колонии ИК-2 во Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее к ИК-2 в покрове, Владимирской области, где находится Алексей Навальный прибыла руководитель "Альянса врачей"* Анастасия Васильева. С ней было несколько человек в белых халатах.
Около здания колонии было замечено большое количество журналистов из региональных и федеральных средств массовой информации.
Полиция призывала собравшихся покинуть территорию, потому что те мешали проезду автотранспорта и работе спецучреждения. Не соблюдение этих правил привлекает к ответственности, говорили полицейские. Потом они задержали несколько человек, среди их числа были Анастасия Васильева и корреспонденты CNN.
* "АЛЬЯНС ВРАЧЕЙ" - ОРГАНИЗАЦИЯ ВКЛЮЧЕНА В РЕЕСТР НКО, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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