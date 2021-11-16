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Корреспондент CNN испытал на себе евродемократию. Вымок до нитки
16 ноября 2021, 14:45 • 115 • Политика
Корреспондент CNN Мэтью Чэнс испытал на себе евродемократию, когда делал репортаж о ситуации с мигрантами на польской границе. Вымок до нитки.
Мэтью Чэнс недолго смог побыть в шкуре беженца, когда освещал события на белорусско-польской границе. Чтобы отогнать просителей убежища, польские пограничники применили водомёты, несмотря на холодную погоду. Под водяную атаку попал и американский журналист. В Сети уже появились кадры, на которых облитый с ног до головы корреспондент докладывает о ситуации, а потом заходится кашлем. При этом CNN не стала стесняться в выражениях и пустила внизу экрана надпись: "Насилие на польско-белорусской границе".
Русская журналистка Юлия Витязева отметила, что Чэнс впервые попробовал на себе европейскую демократию.
- пишет она в Telegram.
Скриншот: Telegram / Юлия Витязева
Мэтт Чэнс часто освещает события, происходящие на постсоветском пространстве. Он ездил в Россию, чтобы сделать сюжет об Алексее Навальном, когда тому заменили условный срок на реальный. А после этого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на позициях ВСУ в Донбассе.
Накануне сообщалось, что польские пограничники используют пропаганду, пытаясь убедить белорусов прогнать мигрантов с границы. Они убеждены, что белорусские силовики нагнали беженцев. Отметим, что Минск ранее заявлял, что мигранты сами направляются в сторону польской границы. Белорусские силовики не имеют права их задерживать, поскольку те никак не нарушают миграционного законодательства.
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