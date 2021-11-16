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Корреспондент CNN испытал на себе евродемократию. Вымок до нитки

16 ноября 2021, 14:45  •  115 • Политика
Корреспондент CNN Мэтью Чэнс испытал на себе евродемократию, когда делал репортаж о ситуации с мигрантами на польской границе. Вымок до нитки.
Мэтью Чэнс недолго смог побыть в шкуре беженца, когда освещал события на белорусско-польской границе. Чтобы отогнать просителей убежища, польские пограничники применили водомёты, несмотря на холодную погоду. Под водяную атаку попал и американский журналист. В Сети уже появились кадры, на которых облитый с ног до головы корреспондент докладывает о ситуации, а потом заходится кашлем. При этом CNN не стала стесняться в выражениях и пустила внизу экрана надпись: "Насилие на польско-белорусской границе".
Русская журналистка Юлия Витязева отметила, что Чэнс впервые попробовал на себе европейскую демократию.
Нехорошо радоваться, но для Мэтью это прекрасное практическое занятие на тему реальных принципов европейских демократических институтов,
- пишет она в Telegram.
Скриншот: Telegram / Юлия Витязева
Мэтт Чэнс часто освещает события, происходящие на постсоветском пространстве. Он ездил в Россию, чтобы сделать сюжет об Алексее Навальном, когда тому заменили условный срок на реальный. А после этого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на позициях ВСУ в Донбассе.
Накануне сообщалось, что польские пограничники используют пропаганду, пытаясь убедить белорусов прогнать мигрантов с границы. Они убеждены, что белорусские силовики нагнали беженцев. Отметим, что Минск ранее заявлял, что мигранты сами направляются в сторону польской границы. Белорусские силовики не имеют права их задерживать, поскольку те никак не нарушают миграционного законодательства.

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