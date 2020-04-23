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Коррелирует с уровнем образования: Политолог объяснил "смелость" членов КПРФ перед коронавирусом

23 апреля 2020, 22:10  •  29 • Политика
Политолог Сергей Марков объяснил "смелость" членов КПРФ перед коронавирусом. Он заметил, что среди них немало "ковидоскептиков", и здесь, по его мнению, "прослеживается корреляция с уровнем образования".
Глава Института политических исследований Сергей Марков откликнулся на действия членов КПРФ, которые, несмотря на режим самоизоляции, проводили 22 апреля акции памяти в честь 150-летия Владимира Ленина. Своё мнение он высказал информагентству Nation News.
За день до этой даты лидер партии 75-летний Геннадий Зюганов сообщил, что намерен лично возложить цветы к памятнику вождя. Между тем политик находится в группе риска в плане распространения коронавируса.
Зюганову вторил и депутат Государственной Думы РФ от коммунистической фракции Юрий Афонин. Он высказал мнение, что нарушение режима изоляции в этой ситуации оправданно, при условии что мероприятия не будут массовыми.
В регионах члены партии последовали призывам столичных собратьев. Например, в Оренбурге всё закончилось тем, что в местный комитет КПРФ наведались полицейские. Правоохранители вынесли им предостережение о нарушении введённых ограничений.
Марков заявил, что коммунисты вполне могли найти удалённый способ почтить Ленина и при этом избежать нарушения правил. Он подчеркнул, что не считает их мероприятия оправданным шагом.
Политолог объяснил их "смелость" перед угрозой заражения тем, что в числе членов КПРФ немало людей, которые вообще не верят в существование коронавируса. Марков увидел в этом признаки недостатка образования.
Среди коммунистов очень много ковидоскептиков. [...]. Мне кажется, явно прослеживается корреляция с уровнем образования. Чем ниже уровень образования, тем больше скептицизма по отношению к прививкам и к коронавирусу как серьёзной проблеме, - заметил эксперт.

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