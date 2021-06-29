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Коррекция по введению: как антиковидные ограничения влияют на ход вакцинации

29 июня 2021, 22:35  •  110 • Политика
Появление нового штамма «Дельта плюс» и активное распространение коронавируса в России может привести к новым запретам, считают опрошенные «Известиями» политики. Между тем введение ограничений на посещение общепита в Москве уже увеличило темпы вакцинации и приблизило сроки формирования коллективного иммунитета, сообщил на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса мэр города Сергей Собянин. Однако пока, по его словам, ситуация в столице оставляет желать лучшего. А негативная динамика по числу заболевших по-прежнему наблюдается во всех регионах, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Крайне сложно

Несмотря на то что количество записей на вакцинацию от COVID-19 в Москве увеличилось до 87 тыс. в день, ситуация в городе остается крайне тяжелой, отметил на заседании совета по коронавирусу мэр столицы Сергей Собянин. Сейчас уже около 15 тыс. коек занято пациентами с COVID-19, причем значительная часть из них переносит заболевание тяжело или крайне тяжело.
— Надеюсь, что темпы вакцинации будут сохраняться и в течение месяца-полутора мы привьем еще около 1,5–2 млн человек. Это будет серьезное продвижение по пути создания коллективного иммунитета, — считает градоначальник.
Число желающих вакцинироваться, по его словам, резко увеличилось благодаря введению ограничений в сфере услуг: с 28 июня посещать общепит могут только привившиеся с QR-кодами, переболевшие в течение полугода либо имеющие отрицательный ПЦР-тест. Несмотря на 15-кратное увеличение числа желающих сделать прививку в Москве, по стране в целом темпы еще низкие. Как заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, добиться вакцинации 60% населения к осени вряд ли получится.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Что же касается запасов препаратов, то с этим проблем нет, заверил руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Сейчас в регионах остается еще порядка 8 млн доз вакцин.
— По антиковидным лекарственным препаратам: невзирая на повышение спроса, риска перебоев в поставках мы не видим. Сформированные у производителей и дистрибуторов запасы позволяют покрывать как текущую потребность, так и оперативно реагировать на поступающие от регионов дополнительные заявки, — заявил министр.
Всё в порядке, по его словам, и с запасами медицинского кислорода: сейчас его производится примерно 2 тыс. т в сутки, а при необходимости выпуск может быть увеличен.
— Крайне важно держать ситуацию на контроле, тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, плотно взаимодействовать с производителями и регионами, чтобы на должном уровне поддерживать запасы препарата, — подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, который вел заседание.
Впрочем, поводов для беспокойства по-прежнему немало. Так, в России зафиксирован первый случай заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. К счастью, для пациентки всё закончилось хорошо: она перенесла заболевание в легкой форме. Считается, что этот вариант инфекции более заразен, а антитела переболевших и вакцинированных не так активно борются с ним. И поскольку во всех регионах продолжается рост числа заболевших, стоит ограничить проведение массовых мероприятий, заявила она.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
— Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса, при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс, — добавила вице-премьер Татьяна Голикова.
В Минздраве уже подготовили рекомендации по вакцинации россиян, перенесших COVID-19 или ранее привитых. Им разрешается применять антиковидный препарат через шесть месяцев. Когда ситуация с пандемией в стране нормализуется и будет достигнут коллективный иммунитет, процедура может стать ежегодной.
А с 1 июля, отметил Михаил Мишустин, в стране по поручению президента начинается углубленная диспансеризация перенесших ковид. На нее будет выделено порядка 6 млрд рублей.
— Заболевание коронавирусом не проходит бесследно. У него бывают крайне тяжелые последствия. Своевременное обследование поможет выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и начать лечение. Всё это совершенно бесплатно для граждан, — подчеркнул премьер.
Рекордный всплеск заболеваемости COVID-19 в России вынудил власти вновь прибегнуть к ограничительным мерам, включая допуск в заведения общепита по QR-кодам, а также ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Основными причинами неожиданного роста заразившихся медики называют распространение в стране мутировавшего индийского штамма, нежелание россиян делать прививку и пренебрежение средствами индивидуальной защиты. Как Россия переживает новую волну коронавируса — в фотогалерее «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
За последние сутки COVID-19 в России диагностировали у 21 650 человек. Москва поставила печальный рекорд за всё время пандемии — 124 жертвы за сутки. Больницы снова переполнены, так выглядит «красная зона» в резервном госпитале при ГКБ Юдина в АТЦ «Москва»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Еще в конце мая возобновил работу временный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, развернутый на территории санкт-петербургского выставочного комплекса «Ленэкспо»
Фото: REUTERS/Anton Vaganov
В подмосковном военно-патриотическом парке «Патриот» открылся временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19
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На Савеловском вокзале в Москве, как и в других общественных местах, второй год проводится регулярная дезинфекция
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В России наконец появились очереди на вакцинацию. Некоторые москвичи и гости столицы решили привиться в ГУМе
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Не прекращается на протяжении всей пандемии обработка специальными составами и помещений Ленинградского вокзала
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Россиянам доступны три препарата: «Спутник V» от НИЦЭМ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» от Центра Чумакова РАН. Также имеется однокомпонентная версия «Спутника», рекомендованная для ревакцинации
Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
Сделать прививку сейчас можно практически везде — в аэропортах, торговых центрах, магазинах, поликлиниках. В сельскую местность выезжают мобильные бригады врачей. Эти медики приехали делать прививки жителям села Лозного Волгоградской области
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал ограничительные меры, введенные в стране из-за распространения коронавируса, слишком мягкими. Он считает, что граждане слишком успокоились, видя, как российская система здравоохранения справляется с пандемией
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Министр сообщил, что уже 23 млн россиян сделали прививки и в последние дни скорость вакцинации возросла
Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Новый поворот

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Госдуме допустили принятие новых запретов. Это может быть как распространение действия QR-кодов, так и возвращение к локдауну. Многое будет зависеть от сознательности населения в вопросе вакцинации и соблюдения эпидемиологических правил.
— При ухудшении ситуации с коронавирусом власти будут вынуждены ужесточать ограничения. Вплоть до введения локдауна, — заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов, отметив, что возвращение к тотальному ограничению рассматривается в последнюю очередь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Если эпидемия пойдет на спад, чиновники не планируют искусственным образом ограничивать людей и бизнес, уверен депутат. С этим согласны и в верхней палате. Чтобы остановить распространение коронавируса, властям сначала следует разобраться, что происходит, считает член комитета Совфеда по социальной политике Сергей Леонов. Причиной может быть не только появление мутаций, но и расслабленность населения, которое нехотя носит средства защиты в жару. Пока обстоятельства выясняются, чиновникам следует задуматься об ограничении заграничных поездок, подчеркнул политик. Это позволит снизить риск появления в России новых штаммов.
Сейчас у россиян, по словам сенатора, многие вопросы о пандемии остаются без ответа, информация до них доходит с опозданием и довольно часто в искаженном виде. По этой теме население склонно доверять либо экспертам, либо общественному мнению в соцсетях. Чтобы политики, докладывающие об эпидемиологической ситуации и принимающие решения о новых ограничениях, были услышаны, стоит давать больше медийного пространства ученым и практикующим врачам, а также — выступать вместе с ними.
Пока что штамм «Дельта плюс» недостаточно изучен, сообщил «Известиям» глава профилактического центра ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Сейчас специалисты активно изучают патогенность мутации и способность отечественных вакцин ей противостоять. До появления коллективного иммунитета возможно выявление и других штаммов, поэтому россиянам следует заботиться как о своем здоровье, так и о безопасности окружающих: носить средства индивидуальной защиты и делать прививку от коронавируса.
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