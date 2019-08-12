Коррекция генома обязательна? В России планируется выращивать отредактированные растения

Автор:

Копейкина Виктория

В этом году Россия начала системно финансировать из бюджета работы в этом направлении в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

В документе, который был принят правительством во втором квартале этого года, говорится о применении генного редактирования в разных областях, вторым блоком целей после обеспечения технологической независимости и биобезопасности в программе значатся «генетические технологии для развития сельского хозяйства».

Руководить работой будет совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы во главе с Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт».

Вузы и НИИ подали 11 заявок на создание в РФ геномных центров мирового уровня:https://t.co/53fNxGaJeJ pic.twitter.com/hFMI1bgqEC — Будущее России. Национальные проекты (@futurerf_gov) July 16, 2019

В программе четыре направления: биобезопасность и обеспечение технологической независимости; генетические технологии для развития сельского хозяйства; генетические технологии для медицины; генетические технологии для промышленной микробиологии.

Актуальность и безопасность развития самой программы экспертами под сомнение не ставится. Но, как это часто бывает, документ больше похож на калейдоскоп, чем на чётко выверенный план. Производство из трансгенных источников незаменимых аминокислот, таких как триптофан, или противоопухолевых препаратов ставится в один ряд с созданием растений, устойчивых к химикатам, с целью повышения урожайности и культур с увеличенным сроком хранения (об отредактированных деревьях и животных, которые тоже включены в программу, поговорим в следующей статье на эту тему).

В частности, одной из целей программы, на которую будет потрачено 111 миллиардов рублей (1,7 миллиарда долларов), является создание в период до 2020 года 10 новых видов генно-отредактированных растений и животных и ещё 20 новых видов в период до 2027 года.

Сообщается, что «в краткосрочной перспективе (3-6 лет) будут получены следующие результаты: созданы линии сельскохозяйственных растений (не менее 4 культур) из перечня основных сельскохозяйственных культур Российской Федерации (пшеница, картофель, сахарная свёкла, ячмень и др.), полученные с помощью генетического редактирования и характеризующиеся улучшенными хозяйственно ценными признаками».

Что это за хозяйственно ценные признаки?

В программе речь идёт всё о том же, ради чего создавались ГМО так называемого первого поколения: об изменении генома для придания сельскохозяйственным культурам устойчивости к химикатам, болезням и меняющимся климатическим условиям. Также планируется получить сельскохозяйственные культуры с увеличенным сроком хранения и пищевой ценностью.

Те же цели ставились производителями ГМО в конце 1990-х годов. Но до сих пор массово выращиваются лишь культуры, устойчивые к химикатам (их в мире, по официальным данным, порядка 80% от всех ГМО), остальную часть в основном составляют растения, не боящиеся вредителей и имеющие повышенное содержание веществ, удобных производителю.

В общем, пока планируется всё то, что упрощает жизнь крупному производителю и розничным сетям. Приведёт ли это в перспективе к повышению качества жизни обычных людей и сохранению окружающей среды? Будет ли это способствовать сохранению природного разнообразия культур и сортов? Ведь производителю – об этом говорил ещё недавно скончавшийся известный учёный Жорес Медведев в своей книге, посвящённой проблемам питания, – невыгодно модифицировать каждый сорт, например, картофеля для устойчивости к колорадскому жуку. Достаточно будет создать несколько линий картофеля для разных регионов и массово их выращивать.

Если, как указывают авторы программы, существует проблема увеличения урожайности пищевых культур, то есть роста независимости от импорта, не очень логичным выглядит один из подкомпонентов программы – производство биотоплива из модифицированных «быстрорастущих» растений, для чего явно потребуются большие посевные площади.

Фото: www.globallookpress.com

Создаётся впечатление, что в документ были включены все возможные направления применения геномного редактирования, но между частями даже одного раздела нет чётких взаимосвязей, поэтому неясно, как именно оно поможет решить текущие проблемы сельского хозяйства – зависимости от иностранных технологий, кормов и растущей монополизации ряда отраслей.

Не стоит забывать и о том, что наша Федеральная антимонопольная служба в прошлом году поддержала слияние химических гигантов и мировых лидеров производства семян, компаний «Монсанто» и «Байер Кроп Сайенс», и не увидела в этом угрозы развитию национального семеноводства.

Также пока неясно, как программа по геномному редактированию будет реализовываться в условиях следования другому вектору, о котором руководство страны заявляло ранее, – развитию экологически безопасного сельского хозяйства, исключающего применение генных технологий, химикатов и других искусственных методов. В 2020 году в силу вступит закон «Об органической продукции».

ГМО или нет?

Фото: andriano.c / Shutterstock.com

Фото: andriano.c / Shutterstock.com

Принятый в 2016 году закон о запрете выращивания ГМ-растений в России указывает, что генно-модифицированными являются такие организмы, «которые не могут появиться в результате естественных процессов». Кстати, таких растений в России зарегистрировано и разрешено для реализации населению – 23: это восемь вариантов сои, четырнадцать – кукурузы и один вид риса от иностранных производителей.

Интересно, что в начале нулевых в России были зарегистрированы три линии российского трансгенного картофеля – «Невский плюс», «Елизавета плюс» и «Луговской плюс», но их коммерческое выращивание так и не состоялось.

Однако в постановлении правительства РФ о новой программе использование коротких палиндромных кластерных повторов, или CRISPR-Cas9 (эта технология геномного редактирования не предусматривает использование чужой ДНК, но и не исключает этого!), называется эквивалентом обычных методов селекции для растений. Корректно ли это? В научном сообществе, в том числе и в нашей стране, нет единого мнения, как нет и единого правового подхода.

Наши "геномные редакторы" кричат, что геномное редактирование – это не генная инженерия, которая производит ГМО, запрещённые в России. Однако 25 июля 2018 года Европейский суд в Люксембурге единогласно постановил, что организмы, изменённые с помощью методики CRISPR/Cas9 (геномного редактирования), подпадают под ГМО!

– считает Виктор Драгавцев, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор биологических наук, профессор, академик РАСХН.

Драгавцев поделился своим мнением с Царьградом. Он считает, что в России сложилась абсурдная ситуация:

Президент страны подписал Стратегию национальной безопасности с категорическим запретом выращивать и разводить ГМО в России, а правительство выделяет миллиарды на ГМО и геномное редактирование, которое пока не создало ни одного урожайного сорта!

Так или иначе, генное редактирование в России законодательно никак не регулируется. И сейчас это, вероятно, первое, чем займутся разработчики программы. По мнению экспертов, важно уже на берегу чётко определиться, как будет обеспечиваться безопасное использование данных технологий в растениеводстве. Как будет маркироваться продукция, полученная при помощи геномного редактирования. И стоит ли вообще делать особый акцент на это направление, или всё же сделать основной упор на медицинские и микробиологические компоненты.