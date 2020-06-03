Корректная деятельность: правительство уточнит нацпроекты

Правительство в ближайшее время подготовит предложения по уточнению действующих нацпроектов. Об этом на совещании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 3 июня заявил премьер Михаил Мишустин . Такой шаг необходим для того, чтобы реализовать задачи по восстановлению экономики страны. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, правительство может перераспределить часть средств и перенаправить их на проекты в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства , а также на социальную помощь уязвимым слоям населения. При этом они отмечают, что реализация утвержденного 2 июня общенационального плана не гарантирует увеличение ВВП на уровне 2,5% уже в 2021 году. Предполагается, что представленный президенту документ призван не только преодолеть спад экономики, но и обеспечить ее устойчивый рост, который станет основой для повышения доходов россиян.

С корректировкой на будущее

Перед обсуждением мер по борьбе с COVID-19 премьер-министр напомнил, что на этой неделе Владимиру Путину был представлен общенациональный план по восстановлению экономики. Предполагается, что его реализация позволит России выйти на устойчивый рост, превышающий докризисный уровень.

— Президент принял проект плана за основу дальнейшей работы. Ряд моментов будет дополнительно прорабатываться, — сообщил премьер-министр.

Михаил Мишустин обратил внимание коллег на необходимость при формовании плана учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведет в ближайшее время. По его словам, правительство также продолжит консультации с бизнесом и экспертным сообществом.

Справка «Известий» Проект плана рассчитан на три этапа. До конца III квартала этого года главная задача заключается в стабилизации ситуации и недопущении дальнейшего падения доходов жителей страны. На втором этапе (до II квартала 2021 года) планируется завершить процесс восстановления экономики, включая снижение уровня безработицы и обеспечение повышения доходов граждан. Финальный должен завершиться в III либо IV квартале 2021 года. Он предполагает выход на траекторию устойчивого и долгосрочного роста экономики. В частности, речь идет об увеличении числа граждан, чьи доходы превысят уровень прожиточного минимума.

В целом Владимир Путин одобрил документ, но президент дополнительно поручил правительству во второй половине июня определиться с окончательными параметрами. Доработкой проекта плана займутся первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Решетников . При этом лидер страны поставил задачу начиная с июля приступить к «реализации конкретных шагов». Кабинету министров необходимо добиться долгосрочных и структурных изменений в российской экономике, качественно новой динамики в достижении ключевых целей национального развития. Также глава государства дал поручение подготовить предложения по уточнению национальных проектов, на процессе реализации которых сказались ограничения, вызванные распространением инфекции.

Как перераспределить

По мнению директора Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александра Дерюгина, правительство может перераспределить часть средств и перенаправить их на проекты в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, а также на социальную помощь уязвимым слоям населения. Корректировке может быть подвергнута и методология измерения ключевых показателей в нацпроектах.

— В значительной степени это будет перераспределение средств, но я не думаю, что всё будет сразу сделано. Пока непонятно, что и где просело. Основные корректировки будут идти после окончания коронавирусной инфекции, когда станет понятно где латать дыры, — считает эксперт.

Уточнение национальных проектов и реализация общенационального плана не сможет вернуть экономику России на докризисный уровень мгновенно, считает директор Центра стратегических исследований МГУ Владимир Квинт. По его мнению, за этот год финансовая система страны настолько пострадала, что за пару лет исправить ситуацию не получится.

— Многие позиции в национальном плане необходимо пересчитать, а под 40% из них нет ресурсов. За последние 10 лет средний рост ВВП был около 1%, а сейчас падение составит 12%. Неясно, как в такой ситуации можно говорить о быстром возвращении на докризисный уровень, — считает Владимир Квинт.

Сейчас правительству необходимо обратить внимание на промышленные предприятия в регионах, которые не попали в список пострадавших или системообразующих, считает первый исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. По его словам, в субъектах складывается тревожная ситуация, потому что у компаний уже нет средств для обеспечения операционной деятельности и выплаты зарплат сотрудникам.

— Есть некоторые сомнения, что по итогам 2021 года мы дойдем до отметки в 2,5% ВВП. Планы оптимистичные и построены с учетом выхода из кризиса осенью, но неясно, будет ли вторая волна пандемии и какая долговая нагрузка будет в экономике в целом, — отметил он.

Дойти до адресата

Ни одно совещание координационного совета не проходит без обсуждения начисления дополнительных выплат врачам, которые непосредственно работают с заразившимися COVID-19. Впервые проблема с доведением денег до адресатов получила огласку, когда около 100 сотрудников больницы в Коммунарке — младшие медсестры, санитарки и технические работники — обратились к президенту с письмом, в котором рассказали, что так и не увидели обещанных надбавок. Глава государства неоднократно заявлял о недопустимости подобных случаев, а контролировать процесс было поручено Генпрокуратуре. Сейчас мониторинг поступления выплат отслеживается на ежедневной основе.

Медработникам в условиях эпидемии положены два типа выплат: региональные (предусмотрены постановлением правительства РФ № 415 от 2 апреля), которые составляют от 20% до 80% от оклада в зависимости от позиции (врач, фельдшер, медсестра и пр.) и надбавки, которые уже называют «путинскими» (от 25 тыс. до 80 тыс. рублей). Выплаты начисляются с апреля.

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил премьер-министру, что количество задействованных медработников по сравнению с апрелем увеличилось практически в два раза . Все необходимые средства из федерального бюджета на выплаты врачам в размере 24 млрд рублей уже были перечислены регионам.

После неоднократных историй с задержкой выплат была запущена горячая линия для жалоб врачей . На портале государственных услуг медицинские работники в дистанционной форме могут указать свой регион, должность, больницу и месяц, за который не были получены стимулирующие выплаты.

По данным министра, за разъяснениями в общей сложности через все средства и каналы связи обратилось чуть более 16 тыс. человек. Около 80% жалоб рассмотрено, в более чем 20% случаев врачи получили свои доплаты, еще в 14% выплаты будут сделаны, так как установлено, что обратившиеся работники имеют на это право.

По мнению заслуженного врача РФ и члена комитета по соцполитике Совета Федерации Татьяны Кусайко, необходимо рассмотреть возможность включения в список получателей стимулирующих выплат всех сотрудников «скорой помощи», которые потенциально могут контактировать с зараженными пациентами. Она рассказала «Известиям», что у нее есть данные об обращениях от медработников, не задействованных напрямую в работе с пациентами с COVID-19, но в то же время, в силу обстоятельств и выполнения своих обязанностей, контактирующих с зараженными пациентами.