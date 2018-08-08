«Корректировка курса»: почему в Вашингтоне призвали Украину выполнить требования МВФ

США призвали Киев выполнять обязательства перед МВФ. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко сказал госсекретарь США Майк Помпео. Главными требованиями фонда для продолжения финансовой помощи Украине являются повышение цен на газ для населения и создание антикоррупционного суда. Эксперты отмечают, что риторика Соединённых Штатов по отношению к Киеву стала жёстче, Вашингтон «усиливает давление» на Порошенко в преддверии выборов в стране.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Украину выполнять обязательства перед МВФ. Это произошло в ходе телефонного разговора главы Госдепа с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Госсекретарь приветствовал недавнее принятие Украиной закона о создании антикоррупционного суда на Украине и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнить нереализованные требования МВФ», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, Помпео в очередной раз заверил Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают «попытку России аннексировать Крым».

Today, @SecPompeo spoke by phone with President @Poroshenko and reiterated strong U.S. support for #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. He emphasized that the U.S. does not and will never recognize #Russia’s attempted annexation of #Crimea. https://t.co/xx1i0CQmnD — Heather Nauert (@statedeptspox) 7 августа 2018 г.

По мнению экспертов, подход Соединённых Штатов к Украине получил несколько «иную тональность» после встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Несмотря на скепсис по отношению к результатам встречи в Хельсинки, мы видим, что американский курс корректируется… Мы видим, что в горячий политический сезон, который предваряет выборы на Украине, контакты продолжаются и имеют несколько иную тональность. Американцы напоминают об украинских «долгах» — не финансовых, а долгах перед международными институтами», — отметил политолог Александр Асафов в беседе с RT.

Поправки ради помощи

Основными требованиями МВФ в рамках выделения финансовой помощи к Украине являются повышение для населения тарифов на газ и создание антикоррупционного суда. Обязательства по газу Киев не выполнил до сих пор, а закон о создании антикоррупционного суда был подписан только в июне этого года.

В то же время само создание суда должно будет произойти в течение года, а потому окончательные сроки начала его работы ещё неизвестны. При этом в закон уже вносились поправки, так как первоначальный проект подразумевал процедуру апелляции в судах общей юрисдикции, в то время как МВФ требовал создания отдельной апелляционной структуры внутри антикоррупционного суда.

Действующая программа помощи Украине от МВФ объёмом $17,5 млрд завершается весной 2019 года. Киев пока получил только половину — примерно $8,5 млрд. Остальные транши заморожены до момента выполнения Украиной требований. Минфин и НБУ рассчитывают получить ещё $1,9 млрд до конца 2018 года.

При этом США неоднократно настаивали на необходимости соблюдать условия фонда. Так, в апреле исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в беседе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал Киев повысить цены на газ. А в июне посольство США на Украине призвало внести изменения в закон об антикоррупционном суде в соответствии с требованиями МВФ.

«Мы приветствуем заявление управляющего директора МВФ (о необходимости в поправках. — RT). Кристин Лагард (глава МВФ. — RT) и Пётр Порошенко договорились, что Рада должна быстро внести изменения в закон, чтобы суд мог заслушать все дела, находящиеся под его юрисдикцией, а также принять дополнительное законодательство для формального создания суда», — сказано в официальном Twitter посольства.

We welcome the IMF Managing Director’s statement. @Lagarde & @poroshenko have agreed the Rada should quickly amend the law so the court will be able to hear all cases under its jurisdiction and pass supplementary legislation to formally establish the courthttps://t.co/9i5FCzTylR — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 июня 2018 г.

По мнению политолога Асафова, несмотря на общий «благожелательный тон разговора» между Помпео и Порошенко, о котором пишут в СМИ, скорее всего, между ними была «напряжённая дискуссия». Вашингтон, по словам эксперта, «корректирует курс» украинского президента с оглядкой на своё видение украинской политики.

Усиление давления

При этом выполнить условия МВФ в ближайшее время Украина не сможет, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Это потребует дополнительных денег на компенсации, а в бюджете огромная дыра — и пока неясно, как её залатать. Поэтому я не думаю, что до президентских выборов что-то существенно поменяется в этом вопросе. МВФ денег не даст до президентских выборов, нечего особенно выполнять их требования, раз так», — сказал он RT.

Верховная рада Украины

© Valentyn Ogirenko / Reuters

«Хочется походить на США»: что может стоять за заявлениями Порошенко об угрозе «вмешательства» России «Очень болезненно шло согласование этого инструмента, Порошенко был вынужден согласиться. В данном случае ему Помпео напоминает, что нужно двигаться дальше — эти пункты были изложены ещё американским послом: антикоррупционный суд, реорганизация ЦИК, допуск американских энергетических компаний к более плотному участию на украинском рынке», — считает Асафов.

Так, посол США на Украине Мари Йованович в начале этого года в разговоре с «РБК-Украина» предлагала провести приватизацию энергетического сектора Украины, чтобы расширить возможности «не только для американских компаний, но и для украинских компаний и компаний из других зарубежных стран». Она также предлагала ввести избирательный кодекс на Украине, отмечая, что «в нынешней ЦИК до сих пор работают люди с эпохи Януковича», хотя срок их полномочий истёк ещё в 2014 году.

«Думаю, что Порошенко будет двигаться к выполнению этих пунктов, но это общение стоит рассматривать не как конструктивное взаимодействие, а как предъявление требований в рамках усиливающегося давления со стороны США», — констатировал Асафов.