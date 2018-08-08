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«Корректировка курса»: почему в Вашингтоне призвали Украину выполнить требования МВФ
08 августа 2018, 16:54 • 114 • Украина
США призвали Киев выполнять обязательства перед МВФ. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко сказал госсекретарь США Майк Помпео. Главными требованиями фонда для продолжения финансовой помощи Украине являются повышение цен на газ для населения и создание антикоррупционного суда. Эксперты отмечают, что риторика Соединённых Штатов по отношению к Киеву стала жёстче, Вашингтон «усиливает давление» на Порошенко в преддверии выборов в стране.
Пётр Порошенко © Valentyn Ogirenko / Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Украину выполнять обязательства перед МВФ. Это произошло в ходе телефонного разговора главы Госдепа с президентом Украины Петром Порошенко, сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
Кроме того, Помпео в очередной раз заверил Порошенко, что США поддерживают территориальную целостность Украины и никогда не признают «попытку России аннексировать Крым».
По мнению экспертов, подход Соединённых Штатов к Украине получил несколько «иную тональность» после встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки.
«Несмотря на скепсис по отношению к результатам встречи в Хельсинки, мы видим, что американский курс корректируется… Мы видим, что в горячий политический сезон, который предваряет выборы на Украине, контакты продолжаются и имеют несколько иную тональность. Американцы напоминают об украинских «долгах» — не финансовых, а долгах перед международными институтами», — отметил политолог Александр Асафов в беседе с RT.
Поправки ради помощи
Основными требованиями МВФ в рамках выделения финансовой помощи к Украине являются повышение для населения тарифов на газ и создание антикоррупционного суда. Обязательства по газу Киев не выполнил до сих пор, а закон о создании антикоррупционного суда был подписан только в июне этого года.
В то же время само создание суда должно будет произойти в течение года, а потому окончательные сроки начала его работы ещё неизвестны. При этом в закон уже вносились поправки, так как первоначальный проект подразумевал процедуру апелляции в судах общей юрисдикции, в то время как МВФ требовал создания отдельной апелляционной структуры внутри антикоррупционного суда.
Действующая программа помощи Украине от МВФ объёмом $17,5 млрд завершается весной 2019 года. Киев пока получил только половину — примерно $8,5 млрд. Остальные транши заморожены до момента выполнения Украиной требований. Минфин и НБУ рассчитывают получить ещё $1,9 млрд до конца 2018 года.
При этом США неоднократно настаивали на необходимости соблюдать условия фонда. Так, в апреле исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан в беседе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным призвал Киев повысить цены на газ. А в июне посольство США на Украине призвало внести изменения в закон об антикоррупционном суде в соответствии с требованиями МВФ.
«Мы приветствуем заявление управляющего директора МВФ (о необходимости в поправках. — RT). Кристин Лагард (глава МВФ. — RT) и Пётр Порошенко договорились, что Рада должна быстро внести изменения в закон, чтобы суд мог заслушать все дела, находящиеся под его юрисдикцией, а также принять дополнительное законодательство для формального создания суда», — сказано в официальном Twitter посольства.
По мнению политолога Асафова, несмотря на общий «благожелательный тон разговора» между Помпео и Порошенко, о котором пишут в СМИ, скорее всего, между ними была «напряжённая дискуссия». Вашингтон, по словам эксперта, «корректирует курс» украинского президента с оглядкой на своё видение украинской политики.
Усиление давления
При этом выполнить условия МВФ в ближайшее время Украина не сможет, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Это потребует дополнительных денег на компенсации, а в бюджете огромная дыра — и пока неясно, как её залатать. Поэтому я не думаю, что до президентских выборов что-то существенно поменяется в этом вопросе. МВФ денег не даст до президентских выборов, нечего особенно выполнять их требования, раз так», — сказал он RT.
Так, посол США на Украине Мари Йованович в начале этого года в разговоре с «РБК-Украина» предлагала провести приватизацию энергетического сектора Украины, чтобы расширить возможности «не только для американских компаний, но и для украинских компаний и компаний из других зарубежных стран». Она также предлагала ввести избирательный кодекс на Украине, отмечая, что «в нынешней ЦИК до сих пор работают люди с эпохи Януковича», хотя срок их полномочий истёк ещё в 2014 году.
«Думаю, что Порошенко будет двигаться к выполнению этих пунктов, но это общение стоит рассматривать не как конструктивное взаимодействие, а как предъявление требований в рамках усиливающегося давления со стороны США», — констатировал Асафов.
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