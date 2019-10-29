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Корректировка курса: почему Ирак усомнился в надёжности США и допустил «перенастройку отношений» с РФ и Ираном
29 октября 2019, 03:09 • 69 • В мире
Союзники Соединённых Штатов задаются вопросом, насколько можно полагаться на Вашингтон. Об этом заявил президент Ирака Бархам Салех. По его словам, Багдад должен «переосмыслить» отношения с американской стороной. Также иракский лидер допустил «перенастройку» отношений с Москвой и Тегераном. Как отмечают эксперты, слова Салеха, вероятно, объясняются разочарованием от непоследовательного внешнеполитического курса Белого дома. По мнению аналитиков, особое беспокойство партнёров США вызвал вывод американских войск с севера Сирии перед началом турецкой военной операции «Источник мира», которая была направлена против союзников Вашингтона — курдов.
Президент США на переговорах со своим иракским коллегой globallookpress.com © White House
Президент Ирака Бархам Салех усомнился в надёжности Вашингтона как союзника и заявил о возможной «перенастройке» отношений Багдада с Россией и Ираном. Такие тезисы содержатся в интервью иракского лидера американскому порталу Axios.
«Способность США удерживать свои позиции находится под очень серьёзным сомнением... И союзники Соединённых Штатов обеспокоены и задаются вопросом, насколько на США можно положиться», — подчеркнул иракский лидер.
Салех отметил также, что Багдад намерен переосмыслить отношения с Белым домом, уточнив, что надёжность союзников — крайне важный фактор для Ирака.
Президент добавил, что Багдад намерен исходить из своих приоритетов и готов к «перенастройке» отношений с Москвой и Тегераном.
Заявление Салеха свидетельствует о том, что Ирак «правильно оценивает» политику США, которая «стала ещё больше тревожить союзников», полагает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
«Слова лидера Ирака совершенно адекватны и являются реакцией на непоследовательный внешнеполитический курс США на Ближнем Востоке», — отметил эксперт в беседе с RT.
По мнению Долгова, намерение Багдада «перенастроить» отношения с Россией и Ираном стоит расценивать как желание наращивать сотрудничество с этими странами. Однако, по словам аналитика, это не означает, что Ирак отвернётся от Белого дома.
«Багдад сохранит тесные связи с США, поскольку Вашингтон во многом влияет на ситуацию в стране», — сказал эксперт.
Долгов напомнил, что нынешнее руководство Ирака пришло к власти именно при поддержке Соединённых Штатов.
«Все последующие иракские лидеры после Саддама Хусейна действовали в русле американского внешнеполитического курса, однако при этом всё-таки расставляли политические акценты, направленные на расширение контактов с Россией и Ираном», — констатировал аналитик.
По мнению члена президиума Академии геополитических проблем Араика Степаняна, заявление Салеха свидетельствует о том, что «наружу прорвались все накопленные обиды на США».
«Циничная дипломатия»
На фоне осуществления Турцией операции «Источник мира» против курдов в Сирии и вывода американских военных с территорий, подконтрольных курдским формированиям, глава Ирака заявил в интервью Axios, что опасается «этнической чистки».
«Такое уже происходило в трагической истории курдского народа. Это страшно. Гуманитарные последствия просто ужасны», — подчеркнул Салех.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода американских войск из подконтрольных курдам территорий Сирии 7 октября — практически сразу после того, как стало известно о возможном проведении Анкарой операции «Источник мира», направленной против курдских вооружённых формирований. Решение главы Белого дома было встречено резкой критикой со стороны противников американского лидера, которые обвинили его в «предательстве» союзников Вашингтона.
Позже в Пентагоне заявили, что перенаправляют тысячу военных с северо-востока Сирии в Ирак якобы для борьбы с ИГ*. Чтобы договориться о деталях этой «передислокации», министр обороны Марк Эспер прибыл 23 октября в Багдад с необъявленным визитом. По данным американских СМИ, до прибытия Эспера в Ирак Пентагон не располагал разрешением иракских властей на такое перемещение.
Напомним, о начале вывода своих войск с территории Сирии Вашингтон объявил ещё 19 декабря 2018 года.
В начале октября Трамп, комментируя ситуацию в САР, в очередной раз заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из нелепых бесконечных войн» и «вернуть своих военнослужащих домой». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
По словам главы Белого дома, «справляться с этой ситуацией» должны Россия, Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак и курды.
Говоря о том, что «способность США удерживать свои позиции» вызывает у союзников Вашингтона вопросы, Салех имеет в виду роль американской стороны в урегулировании ситуации в Сирии, где Белый дом «ведёт достаточно циничную дипломатическую игру», считает Борис Долгов.
«После того как Турция начала принимать активное участие в сирийском конфликте, США переориентировали свои политические предпочтения и поддержали турецкую военную акцию, фактически оставив своих союзников курдов без поддержки», — отметил эксперт.
Долгов также напомнил, что изначально Вашингтон «поддерживал вооружённые антиправительственные группировки» в регионе, а затем «переориентировался» на поддержку курдского национального движения.
«США это было нужно, чтобы ликвидировать неугодного президента Сирии Башара Асада, а после привести к власти лояльные США силы и в итоге разделить САР на разные регионы влияния», — констатировал аналитик.
Долгов подчеркнул, что всё это могло подтолкнуть Салеха к заявлению о «переосмыслении» отношений с Вашингтоном, поскольку он является одним из представителей курдского национального движения и бывшим лидером иракского Курдистана.
«Вероятно, его отношение к действиям Вашингтона в Сирии изменилось, когда США по факту бросили курдов на произвол судьбы», — сказал эксперт.
Выгодное сотрудничество
Другая причина, по которой Багдаду, по мнению Бархама Салеха, следует «переосмыслить» свои отношения с Вашингтоном, — это обострение конфликта между США и Ираном.
Лидер Ирака заявил, что «обеспокоен» возможным началом войны между Соединёнными Штатами и ИРИ, которая, по его словам, обернётся «катастрофой для всех».
«Иран — наш сосед, протяжённость общей границы — 1400 километров, и мы не можем желать зла Ирану, потому что это не в наших интересах», — цитирует Салеха Axios.
По данным издания, иракский президент признал, что, если бы Трамп не передумал наносить удар по Ирану, конфликт между США и исламской республикой мог бы выйти из-под контроля.
Кроме того, иракский лидер отметил, что Багдад считает своими союзниками и Вашингтон, и Тегеран, а потому не может занять сторону одного из них.
Как отмечает Борис Долгов, для Ирака развязывание прямого военного столкновения между США и Ираном было бы крайне невыгодным и очень опасным.
«Такой конфликт породил бы начало большой войны на Ближнем Востоке и затронул бы все страны региона, Ирак в первую очередь, поскольку на иракских территориях находятся военные базы Соединённых Штатов и Багдад в любом случае был бы серьёзно втянут в эти военные действия, что ещё больше дестабилизировало бы ситуацию внутри страны», — подчеркнул эксперт.
При этом Долгов отметил, что связи Ирака с Ираном имеют богатую историю.
«После падения режима Саддама Хусейна в Ираке набрало силу шиитское движение, которое получило большое влияние в стране, что сказалось и на отношениях с Ираном, где у власти также шиитские силы. Связи с Тегераном начали стремительно развиваться именно в тот период, а сейчас это сотрудничество может усилиться», — отметил аналитик.
По мнению Долгова, контакты Ирака с Ираном будут развиваться и дальше, «вне зависимости от отношений иракского и американского руководства». При этом эксперт не исключил вероятности того, что Белый дом будет оказывать существенное давление на иракские власти из-за расширения сотрудничества с Тегераном.
Подобного мнения придерживается и Араик Степанян. По его словам, Ираку выгодно сотрудничать с Ираном в сфере обеспечения безопасности, поскольку в этом регионе есть противостояние между шиитами и суннитами.
«Однако это противоречит интересам Израиля, который не хочет шиитского пояса безопасности, состоящего из Ирака, Ирана, Сирии и Ливана. Сейчас израильтяне давят на американцев, чтобы они помешали сближению Багдада и Тегерана», — заявил эксперт.
«Возможность расширения связей»
Как отмечают эксперты, Салех неслучайно заявил о «перенастройке» отношений с Россией. По мнению аналитиков, Ирак нацелен на наращивание уже существующих связей с Москвой.
Борис Долгов напомнил, что Россия была партнёром и союзником Ирака в различные исторические периоды.
«После смены режима в Ираке эти отношения развивались в военно-технической, экономической и нефтяной областях. Однако сейчас заявление Салеха направлено на то, чтобы подтвердить возможность расширения этих связей, в том числе в области ВТС, нефтяной сфере, поскольку в Ираке активно работают российские нефтедобывающие компании. Кроме того, между странами существуют проекты по железнодорожному транспорту и развиваются взаимоотношения в космической области», — констатировал эксперт.
Аналитики также отметили, что Ирак начал проявлять больший интерес к расширению сотрудничества с Россией после того, как Москва стала оказывать помощь Сирии в борьбе с международным терроризмом. По мнению экспертов, Багдад надеется на сотрудничество с РФ в противодействии боевикам, поскольку действия России в Сирии были крайне эффективны.
«В Ираке позитивно оценили вклад России в урегулирование сирийского конфликта. Москва предпринимала правильные шаги, и ситуация нормализовалась. Этот пример демонстрирует иракским властям, что российская сторона может стать надёжным партнёром в обеспечении безопасности Ближневосточного региона», — сказал аналитик.
При этом Степанян указал на пути развития взаимоотношений двух государств в военно-технической сфере.
Аналитики сошлись во мнении, что Вашингтон всё больше разочаровывает союзников, включая Ирак, своей непоследовательной политикой, которая не приводит к решению проблем, а только усугубляет обстановку в Ближневосточном регионе. В то же время Москва уже доказала международному сообществу, что способна быть надёжным посредником в решении региональных конфликтов.
«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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