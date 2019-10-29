Корректировка курса: почему Ирак усомнился в надёжности США и допустил «перенастройку отношений» с РФ и Ираном

Союзники Соединённых Штатов задаются вопросом, насколько можно полагаться на Вашингтон. Об этом заявил президент Ирака Бархам Салех. По его словам, Багдад должен «переосмыслить» отношения с американской стороной. Также иракский лидер допустил «перенастройку» отношений с Москвой и Тегераном. Как отмечают эксперты, слова Салеха, вероятно, объясняются разочарованием от непоследовательного внешнеполитического курса Белого дома. По мнению аналитиков, особое беспокойство партнёров США вызвал вывод американских войск с севера Сирии перед началом турецкой военной операции «Источник мира», которая была направлена против союзников Вашингтона — курдов.

Президент Ирака Бархам Салех усомнился в надёжности Вашингтона как союзника и заявил о возможной «перенастройке» отношений Багдада с Россией и Ираном. Такие тезисы содержатся в интервью иракского лидера американскому порталу Axios.

«Способность США удерживать свои позиции находится под очень серьёзным сомнением... И союзники Соединённых Штатов обеспокоены и задаются вопросом, насколько на США можно положиться», — подчеркнул иракский лидер.

Салех отметил также, что Багдад намерен переосмыслить отношения с Белым домом, уточнив, что надёжность союзников — крайне важный фактор для Ирака.

Президент добавил, что Багдад намерен исходить из своих приоритетов и готов к «перенастройке» отношений с Москвой и Тегераном.

Заявление Салеха свидетельствует о том, что Ирак «правильно оценивает» политику США, которая «стала ещё больше тревожить союзников», полагает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Слова лидера Ирака совершенно адекватны и являются реакцией на непоследовательный внешнеполитический курс США на Ближнем Востоке», — отметил эксперт в беседе с RT.

По мнению Долгова, намерение Багдада «перенастроить» отношения с Россией и Ираном стоит расценивать как желание наращивать сотрудничество с этими странами. Однако, по словам аналитика, это не означает, что Ирак отвернётся от Белого дома.

«Багдад сохранит тесные связи с США, поскольку Вашингтон во многом влияет на ситуацию в стране», — сказал эксперт.

Багдад

Reuters

© Thaier al-Sudani

Долгов напомнил, что нынешнее руководство Ирака пришло к власти именно при поддержке Соединённых Штатов.

«Все последующие иракские лидеры после Саддама Хусейна действовали в русле американского внешнеполитического курса, однако при этом всё-таки расставляли политические акценты, направленные на расширение контактов с Россией и Ираном», — констатировал аналитик.

По мнению члена президиума Академии геополитических проблем Араика Степаняна, заявление Салеха свидетельствует о том, что «наружу прорвались все накопленные обиды на США».

«Президент Ирака и иракское население давно знали, что из себя представляют американцы — Вашингтон обещал привезти демократию в республику, а в итоге вторгся в страну, убил её лидера и развалил государство», — заявил эксперт в разговоре c RT.

«Циничная дипломатия»

На фоне осуществления Турцией операции «Источник мира» против курдов в Сирии и вывода американских военных с территорий, подконтрольных курдским формированиям, глава Ирака заявил в интервью Axios, что опасается «этнической чистки».

«Такое уже происходило в трагической истории курдского народа. Это страшно. Гуманитарные последствия просто ужасны», — подчеркнул Салех.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о начале вывода американских войск из подконтрольных курдам территорий Сирии 7 октября — практически сразу после того, как стало известно о возможном проведении Анкарой операции «Источник мира», направленной против курдских вооружённых формирований. Решение главы Белого дома было встречено резкой критикой со стороны противников американского лидера, которые обвинили его в «предательстве» союзников Вашингтона.

Позже в Пентагоне заявили, что перенаправляют тысячу военных с северо-востока Сирии в Ирак якобы для борьбы с ИГ*. Чтобы договориться о деталях этой «передислокации», министр обороны Марк Эспер прибыл 23 октября в Багдад с необъявленным визитом. По данным американских СМИ, до прибытия Эспера в Ирак Пентагон не располагал разрешением иракских властей на такое перемещение.

Напомним, о начале вывода своих войск с территории Сирии Вашингтон объявил ещё 19 декабря 2018 года.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

© Joshua Roberts

В начале октября Трамп, комментируя ситуацию в САР, в очередной раз заявил, что для Соединённых Штатов пришло время «выйти из нелепых бесконечных войн» и «вернуть своих военнослужащих домой». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

The United States was supposed to be in Syria for 30 days, that was many years ago. We stayed and got deeper and deeper into battle with no aim in sight. When I arrived in Washington, ISIS was running rampant in the area. We quickly defeated 100% of the ISIS Caliphate,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

По словам главы Белого дома, «справляться с этой ситуацией» должны Россия, Турция, Европа, Сирия, Иран, Ирак и курды.

Говоря о том, что «способность США удерживать свои позиции» вызывает у союзников Вашингтона вопросы, Салех имеет в виду роль американской стороны в урегулировании ситуации в Сирии, где Белый дом «ведёт достаточно циничную дипломатическую игру», считает Борис Долгов.

«После того как Турция начала принимать активное участие в сирийском конфликте, США переориентировали свои политические предпочтения и поддержали турецкую военную акцию, фактически оставив своих союзников курдов без поддержки», — отметил эксперт.

Долгов также напомнил, что изначально Вашингтон «поддерживал вооружённые антиправительственные группировки» в регионе, а затем «переориентировался» на поддержку курдского национального движения.

«США это было нужно, чтобы ликвидировать неугодного президента Сирии Башара Асада, а после привести к власти лояльные США силы и в итоге разделить САР на разные регионы влияния», — констатировал аналитик.

Турецкие военные в Сирии. 24 октября 2019 года

Reuters

© Huseyin Aldemir

Долгов подчеркнул, что всё это могло подтолкнуть Салеха к заявлению о «переосмыслении» отношений с Вашингтоном, поскольку он является одним из представителей курдского национального движения и бывшим лидером иракского Курдистана.

«Вероятно, его отношение к действиям Вашингтона в Сирии изменилось, когда США по факту бросили курдов на произвол судьбы», — сказал эксперт.

Выгодное сотрудничество

Другая причина, по которой Багдаду, по мнению Бархама Салеха, следует «переосмыслить» свои отношения с Вашингтоном, — это обострение конфликта между США и Ираном.

Лидер Ирака заявил, что «обеспокоен» возможным началом войны между Соединёнными Штатами и ИРИ, которая, по его словам, обернётся «катастрофой для всех».

«Иран — наш сосед, протяжённость общей границы — 1400 километров, и мы не можем желать зла Ирану, потому что это не в наших интересах», — цитирует Салеха Axios.

По данным издания, иракский президент признал, что, если бы Трамп не передумал наносить удар по Ирану, конфликт между США и исламской республикой мог бы выйти из-под контроля.

Кроме того, иракский лидер отметил, что Багдад считает своими союзниками и Вашингтон, и Тегеран, а потому не может занять сторону одного из них.

Как отмечает Борис Долгов, для Ирака развязывание прямого военного столкновения между США и Ираном было бы крайне невыгодным и очень опасным.

«Такой конфликт породил бы начало большой войны на Ближнем Востоке и затронул бы все страны региона, Ирак в первую очередь, поскольку на иракских территориях находятся военные базы Соединённых Штатов и Багдад в любом случае был бы серьёзно втянут в эти военные действия, что ещё больше дестабилизировало бы ситуацию внутри страны», — подчеркнул эксперт.

При этом Долгов отметил, что связи Ирака с Ираном имеют богатую историю.

«После падения режима Саддама Хусейна в Ираке набрало силу шиитское движение, которое получило большое влияние в стране, что сказалось и на отношениях с Ираном, где у власти также шиитские силы. Связи с Тегераном начали стремительно развиваться именно в тот период, а сейчас это сотрудничество может усилиться», — отметил аналитик.

Президент Ирана и лидер Ирака

Reuters

© Khalid al-Mousily

По мнению Долгова, контакты Ирака с Ираном будут развиваться и дальше, «вне зависимости от отношений иракского и американского руководства». При этом эксперт не исключил вероятности того, что Белый дом будет оказывать существенное давление на иракские власти из-за расширения сотрудничества с Тегераном.

Подобного мнения придерживается и Араик Степанян. По его словам, Ираку выгодно сотрудничать с Ираном в сфере обеспечения безопасности, поскольку в этом регионе есть противостояние между шиитами и суннитами.

«Однако это противоречит интересам Израиля, который не хочет шиитского пояса безопасности, состоящего из Ирака, Ирана, Сирии и Ливана. Сейчас израильтяне давят на американцев, чтобы они помешали сближению Багдада и Тегерана», — заявил эксперт.

«Возможность расширения связей»

Как отмечают эксперты, Салех неслучайно заявил о «перенастройке» отношений с Россией. По мнению аналитиков, Ирак нацелен на наращивание уже существующих связей с Москвой.

Борис Долгов напомнил, что Россия была партнёром и союзником Ирака в различные исторические периоды.

«После смены режима в Ираке эти отношения развивались в военно-технической, экономической и нефтяной областях. Однако сейчас заявление Салеха направлено на то, чтобы подтвердить возможность расширения этих связей, в том числе в области ВТС, нефтяной сфере, поскольку в Ираке активно работают российские нефтедобывающие компании. Кроме того, между странами существуют проекты по железнодорожному транспорту и развиваются взаимоотношения в космической области», — констатировал эксперт.

Аналитики также отметили, что Ирак начал проявлять больший интерес к расширению сотрудничества с Россией после того, как Москва стала оказывать помощь Сирии в борьбе с международным терроризмом. По мнению экспертов, Багдад надеется на сотрудничество с РФ в противодействии боевикам, поскольку действия России в Сирии были крайне эффективны.

«В Ираке позитивно оценили вклад России в урегулирование сирийского конфликта. Москва предпринимала правильные шаги, и ситуация нормализовалась. Этот пример демонстрирует иракским властям, что российская сторона может стать надёжным партнёром в обеспечении безопасности Ближневосточного региона», — сказал аналитик.

При этом Степанян указал на пути развития взаимоотношений двух государств в военно-технической сфере.

«Для обеспечения своей обороноспособности Ирак может приобрести российские системы ПВО и ПРО. Кроме того, Россия может выступить посредником в урегулировании ситуации внутри Ирака, которую дестабилизировали и продолжают дестабилизировать США», — подчеркнул эксперт.

Аналитики сошлись во мнении, что Вашингтон всё больше разочаровывает союзников, включая Ирак, своей непоследовательной политикой, которая не приводит к решению проблем, а только усугубляет обстановку в Ближневосточном регионе. В то же время Москва уже доказала международному сообществу, что способна быть надёжным посредником в решении региональных конфликтов.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.