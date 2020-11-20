Корпоратива МИД за 5 млн не будет? Ведомство прокомментировало ситуацию

В МИД России прокомментировали сообщение СМИ о корпоративе для сотрудников ведомства за пять миллионов рублей. С разъяснениями выступила пресс-служба Главного управления по обслуживанию дипкорпуса (ГлавУпДК).

Поводом для обвинений в проведении корпоратива за государственный счёт в разгар пандемии COVID-19 вопреки введённым ограничительным мерам стал тендер на сайте Госзакупок. В техническом задании говорится, что цель и задача оказания услуг - "Проведение культурно-развлекательных мероприятий в рамках празднования Нового Года и Рождества по тематике "Новый год в блеске металла" для гостей, проживающих на территории филиала ГлавУпДК при МИД МЗК "Москоу кантри клаб". Максимальная цена контракта составляет 4 990 833,33 рубля.

В ГлавУпДК указали, что речь идёт о новогодней вечеринке для гостей отеля "Москоу кантри клаб" в Подмосковье, которые купили соответствующие путёвки. А финансирование проведения корпоратива осуществляется из собственных средств предприятия, а не за государственный счёт.

Таким образом, мероприятие проводится для гостей отеля, покупающих путёвки, и не является корпоративным мероприятием для МИД России, ГлавУпДК или официальным мероприятием дипломатического корпуса, - подчеркнули в ГлавУпДК.

Также было отмечено, что мероприятие проводится в соотвествии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора, которые действуют на сегодняшний день. Если будут введены дополнительные ограничения, которые сделают проведение мероприятия невозможным, всем гостям будет осуществлён возврат денежных средств за путёвки в полном объёме, пишет РИА "Новости".