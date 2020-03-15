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Короткое сообщение: Ростуризм рассказал об ограничениях в связи с коронавирусом

15 марта 2020, 21:30  •  61 • В России
В Ростуризме рассказали о ситуации в отрасли в связи с распространением коронавируса. Так, ряд стран ввели запрет на въезд иностранцев: в их числе Кипр, Дания, Чехия и Колумбия. Несколько государств приостановили выдачу въездных виз, среди них Индия, ОАЭ и Шри-Ланка. В ведомстве призвали избегать посещения стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В Ассоциации туроператоров России допустили, что в некоторой степени внутренние направления смогут заменить поездки за рубеж.
 
Аэропорт Шереметьево РИА Новости © Валерий Мельников
 

Ростуризм рассказал об ограничениях в сфере туризма, возникших в связи с распространением коронавируса. Так, ведомство напомнило, что Китай, Италия, Южная Корея и Иран на данный момент не рекомендованы к посещению — в этих странах сложилась наиболее тяжёлая ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

С 13 марта действует ограничения на авиасообщение с Германией, Испанией и Францией: полёты осуществляются лишь в Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Мадрид, Барселону и Париж. С 16-го числа ограничения будут ужесточены — они коснутся всех стран Евросоюза, Швейцарии и Норвегии. Разрешены будут лишь регулярные рейсы в столицы этих государств и обратно, а также чартерные для вывоза россиян из них или возвращения иностранцев из РФ.

Некоторые авиакомпании также отказываются от определённых направлений. Так, «Победа» ранее приостановила полёты в Германию, Италию, Испанию, Словакию, Чехию и Израиль. А 15 марта о решении прекратить полёты по ряду направлении сообщил «Аэрофлот». В список городов, в которые полёты более не будут осуществляться, вошли Вена, Таллин, Варшава, Осло, Цюрих, Барселона, Салоники, Франкфурт, Прага, Ташкент, Копенгаген и другие. В отношении некоторых городов (Вильнюса, Варшавы, Кишинёва) ограничения продлятся до конца марта, а в остальные — до конца апреля.

РЖД с 17 марта приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией.

Помимо этого, на сайте правительства опубликовано распоряжение, согласно которому с 15 марта временно приостанавливается пропуск иностранцев через сухопутную границу с Польшей и Норвегией. В свою очередь, польские власти приняли решение закрыть границу для въезда иностранцев по меньшей мере до 24 марта, оставив возможность продления этой нормы.

Ранее РФ закрыла границу с Ираном, оставив право прохода только для тех иностранцев, которые имеют гражданство стран ЕАЭС.

Всего в мире зарегистрировано свыше 156 тыс. случаев заражения COVID-19 в 126 странах. В Китае, откуда началось распространение коронавируса, ситуация стала улучшаться: в последние несколько дней регистрируется лишь по несколько случаев заражения. Однако за пределами КНР обстановка по-прежнему ухудшается.

Самая тяжёлая ситуация сложилась в Италии, где случаев заражения свыше 21 тыс. и почти 1,5 тыс. человек скончались. На территории всей страны введён карантин.

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Приостановка выдачи виз, запрет на въезд

Роструризм рассказал также о мерах, которые в отношении туристов ввели сами иностранные государства. Так, Словакия, Дания, Кипр, Польша, Филиппины, Чехия и Колумбия ввели или введут в ближайшие дни запрет на въезд. Норвегия закроет границу для иностранцев без вида на жительство.

Эквадор намерен с 16 марта запретить въезд иностранцев, а с 17 числа даже для своих собственных граждан.

«Устанавливается запрет на въезд в страну иностранцев, начиная с 16 марта. Эквадорцев и резидентов — начиная с 17», — написал президент страны Ленин Морено в Twitter.

Некоторые страны приостановили выдачу виз, в том числе и тех, которые ставятся при въезде. На такие шаги пошла Индия (республика аннулировала все туристические визы), Непал, Шри-Ланка и Оман. Австрия приостановит выдачу виз 16 марта. ОАЭ перестанут выдавать въездные документы с 17 марта.

Ряд государств пошли на более жёсткие меры — Иордания, например, приняла решение с 17 марта приостановить авиасообщение. А власти Латвии решили закрыть все международные пассажирские перевозки «из-за распространения коронавируса».

Кроме того, в США не смогут въехать иностранцы из Евросоюза, Китая и Ирана, а в Турцию — из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции и Швеции.

Стоит отметить, что власти иностранных государств заявляли и о других планируемых мерах, которые коснутся туристов. Так, Норвегия намерена выслать всех иностранцев, у которых нет вида на жительства. В сообщении правительства отмечается, что это делается «из соображений общественной безопасности».

Некоторые страны, например Израиль, ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну.

Возврат денег и билетов

Ростуризм в связи с распространением коронавируса, отметил, что туроператоры и путешественники могли бы приходить к совместным решениям по смене направления или даты отдыха. В ведомстве напомнили, что в связи с законодательством, это возможно при обоюдном согласии обеих сторон.

На случай, если турист намерен отменить свой уже оплаченный тур, ему обязаны вернуть деньги за него. Так, речь идёт о поездках в страны, где есть угроза безопасности, либо если турист не может совершить поездку по независящим от него обязательствам. В последнем случае придётся возместить туроператору уже произведённые по договору расходы.

Для самостоятельных туристов, купивших билеты на самолёты, Ростуризм объяснил порядок возвращения за них средств. В том случае, если рейсы были отменены с 20 марта по 15 апреля, средства будут возвращены автоматически. Для тех, у кого вылет был до 20 марта до 30 апреля возврат и перебронирование билетов осуществляется без штрафов.

«Аэрофлот» заявил, что переоформление или возврат билета будет проходить без штрафов.

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«Ростуризм рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой», — говорится на сайте ведомства.

Туристическая сфера

Мировая туристическая система испытывает значительные проблемы в связи с распространением коронавируса и вводимых в связи с этим ограничений. Так, по данным Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTCC) заявили, что под угрозой сокращения находится до 50 млн человек, занятых в сфере путешествий и туризма.

«Данные WTTC показывают сильное влияние на сектор «Путешествия и туризм» нынешней вспышки COVID-19. В настоящее время анализ показывает, что в этом секторе в мире находится под угрозой до 50 млн рабочих мест», — заявила президент и главный исполнительный директор органихации Глория Гавара.

В общей сложности в WTTC ожидают сокращение путешествий в 2020 году на 25%.

Касаются эти проблемы и российской туристической сферы, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. В разговоре с RT он отметил резкое сокращение как потока путешественников в Россию, так и выезжающих за её пределы.

«Безусловно, проблемы есть. Они есть на рынке въездного туризма, потому что количество иностранных туристов упало в 10 раз на март-апрель и пока непонятны перспективы мая и летнего туризма. Так и на рынке выездного туризма — многие страны пока закрыты и, естественно, российские туристы, которые обычно на майские праздники активно выезжали за рубеж, в Испанию, Европу, Турцию, сейчас не имеют такой возможности и пока поездки приостановлены. Большинство туристов выжидает, думает, стоит ли отменять свои поездки», — пояснил он.

По мнению Курносова, в некоторой степени поездки за рубеж можно заменить внутренними направлениями. Так, 6 марта Ростуризм сообщал, что внутри страны путешествия безопасны. Однако, вице-президент АТОР признал, что из-за сложности прогнозирования распространения коронавируса невозможно дать прогнозы на этот счёт.

«В какой-то степени, может быть, да (внутренний туризм заменит выездной. — RT), — допустил он. — Если не будет возможности поехать за рубеж, то вопрос, переориентируются ли, например, на майские праздники поехать в другие места. Но коронавирус такая вещь, которая непрогнозируема. И что будет, например, на Черноморском побережье мы пока не знаем».

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