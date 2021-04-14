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Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль

14 апреля 2021, 12:05  •  311 • Политика
В первой половине дня накануне с острыми заявлениями в адрес США выступали русские дипломаты. А после слово взял министр обороны Сергей Шойгу. И его короткого решения хватило, чтобы Байден начал звонить в Кремль. Подобный анализ представил Сергей Латышев.
На уровне Министерства иностранных дел России накануне было прямо объявлено: США - противник нашей страны. А после министр обороны Сергей Шойгу заявил, что учения НАТО у наших границ - прямой сигнал для русских. Мы должны обезопасить свои границы, а значит, будут приняты все необходимые меры - войска выдвигаются встречать коллег из альянса.
После серии заявлений русских политиков последовала недолгая пауза. Уже к вечеро президент США Джо Байден позвонил президенту России Владимиру Путину и попросил о встрече на нейтральной территории. Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в беседе с Царьградом представил свой анализ происходящего. Он полагает, что мы наблюдаем за капитуляцией США, причём не только на фоне последних высказываний. Свою роль сыграл и украинский вопрос:
Две русские армии, переброшенные в рекордно короткие сроки к границам старавшейся понравиться своему господину американской колонии Украины, переполошили и смертельно напугали "Сонного Джо", - говорит Латышев. - Президент США Байден быстренько осознал, или ему это доходчиво объяснили струхнувшие американские генералы, что Россия с США в бирюльки у себя под боком играть не будет и может вскрыть в самое ближайшее время застарелый украинский гнойник на теле Русского мира. Решительность и деловитость ответа на натовские и украинские провокации министра обороны России Сергея Шойгу заставила самозваного "гегемона" взять себя в трясущиеся руки и срочно звонить в Кремль, президенту России Владимиру Путину.
Латышев обратился к официальном пресс-релизу Белого дома. Действительно, в США говорят об опасениях в связи с наращиванием российских сил на границах, однако выражения, безусловно, выбирают выгодные именно для себя.
"Как указывается на сайте Белого дома, "Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины" и выразил обеспокоенность Вашингтона по поводу "внезапного наращивания военной мощи" в Крыму и на границах Украины. Выступив в роли просителя, Байден "призвал Россию снизить напряженность" и, став шёлковым, "подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией". Он также "предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией".
Теперь мы в ожидании встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

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