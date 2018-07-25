Короткий маршрут: Госдума одобрила регистрацию автомобилей без посещения ГИБДД

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий новые правила регистрации автомобилей. Согласно документу, теперь владельцы смогут поставить транспортное средство на учёт у автодилеров, не посещая ГИБДД. Помимо этого, инспекторы будут только присваивать номера, а выдавать их станут изготовители, внесённые в государственный реестр.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который разрешает регистрировать новые автомобили без посещения ГИБДД. Согласно одобренному документу, владельцы смогут ставить машину на учёт через официальных дилеров, внесённых в соответствующий реестр специализированных организаций. Для попадания в список у компании должны быть договор с производителем, помещение и штат квалифицированных сотрудников.

Отвечающие этим требованиям автодилеры смогут самостоятельно передавать регистрационные данные в ГИБДД, где машине присвоят номер. При этом выдачей номерных знаков будут заниматься непосредственно их изготовители.

Отмечается также, что собственник сможет подать заявление на регистрацию через единый портал госуслуг и зарегистрировать транспортное средство «вне зависимости от места жительства».

«Движение в правильном направлении»

Новый закон упростит жизнь значительной части автовладельцев, заявил в беседе с RT председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

«Для тех, кто захочет заплатить и не ездить лишний раз по соответствующим подразделениям ГИБДД, будет удобно. Это движение в правильном направлении», — подчеркнул он.

Похмелкин выразил надежду, что получить номерные знаки у изготовителей можно будет быстро и без задержек.

«Я не вижу подвоха. Процедура регистрации автомобилей всё больше либерализуется, делается удобной для автовладельцев — это хотелось бы отметить», — сказал он.

С таким мнением согласился обозреватель журнала «За рулём» Михаил Колодочкин. «Покупая новую машину, я готов всё оформить прямо в салоне, чтобы мне дали машину с номерами и документами, потому что не хочу на новой машине куда-то ехать, получать какие-то справки, — отметил он в беседе с RT. — Если я плачу за машину круглую сумму, то мне хочется иметь полный комплекс услуг».

Автодилеры также поддерживают нововведения, сообщил RT президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), член совета директоров ГК «Блок Роско» Олег Мосеев.

«Мы оцениваем эту новость как позитивную. С 2011 года этот процесс длился, ждали, когда будет принято это изменение. Клиенту это намного удобнее, чем то, как это действует сейчас, когда надо после покупки ехать и регистрировать самостоятельно», — подчеркнул он.

Между тем в крупных салонах услуга получения документов при покупке автомобиля уже предоставляется, напомнил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. По его словам, с новым законом фактически ничего не изменится.

«Они (автосалоны. — RT) и так это делают — по своей инициативе, как некий бонус клиенту. Сейчас это узаконили — хорошо. Это норма», — сказал Крохмаль RT.

Подобная сервисная услуга предоставит дополнительные возможности покупателям новых автомобилей, отметил в беседе с RT глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. В то же время он выразил опасения, что компании попытаются заработать на услуге.

«В целом я за. Главное, чтобы это не привело к дополнительным расходам для автовладельцев. Коммерческие организации могут приплюсовать к своим доходам. Не хотелось бы, чтобы так было», — заявил он.

Комментируя принятие нового законопроекта, в пресс-службе автосалона «Авилон» отметили, что услуга помощи в постановке на учёт уже существует — её средняя стоимость на рынке составляла 15 тыс. рублей. Просто теперь автосалон получит возможность самостоятельно производить осмотр автомобиля и заказывать изготовление номеров, а ГИБДД будет ставить машину на учёт на основе данных от дилера, сообщили в компании.

В пресс-службе заверили, что автолюбители будут оплачивать фиксированный тариф, установленный государством.

«Нам интересно работать в этом направлении и получить лицензию на производство номеров. На данный момент юридический департамент прорабатывает этот вопрос. Для клиента услуга удобна, поэтому на продажах это скажется позитивно», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Мосеев отметил, что раньше автосалоны могли совершать регистрационные действия по доверенности и покупатель платил значительно больше, чем за самостоятельную регистрацию.

«Машину надо было погрузить на эвакуатор, показать в ГАИ. Теперь это будет стоить ровно столько, сколько стоит госпошлина и выпуск номеров. Для тех, кто и раньше не хотел самостоятельно ставить на учёт, это будет сильно дешевле, а для тех, кто ставил самостоятельно раньше, это будет ровно столько же, сколько и платили раньше», — заключил он.

© Михаил Мордасов / РИА Новости

Сколько именно придётся заплатить за оформление ТС у автодилера, пока неизвестно. В законе сказано, что «предельный уровень тарифа на услуги специализированной организации по регистрации транспортных средств устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги)».