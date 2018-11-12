Короткая встреча: Путин и Трамп поговорили в кулуарах Елисейского дворца 

Владимир Путин и Дональд Трамп отложили решение важных вопросов до саммита G20 в Аргентине. В Париже их попросили не перетягивать одеяло на себя, поэтому лидеры двух держав успели пообщаться всего несколько минут

Автор:

Курганов Дмитрий

От парижских мероприятий 11 ноября, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, многие ждали встречи президентов России и США, однако Владимир Путин и Дональд Трамп не стали привлекать к себе и своим государствам излишнего внимания. Франция как принимающая сторона попросила не проводить в этот день каких-либо полноформатных встреч, чтобы не отвлекаться от основных мероприятий форума.

Две минуты на все

Первоначально предполагалось, что главам двух стран удастся поговорить во время рабочего завтрака, однако незадолго до его начала изменилась схема расположения участников за столом. Президенты России и США оказались друг напротив друга и могли лишь переглядываться. Рядом с Путиным сидели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Фото: www.globallookpress.com

Конечно, и с ними российскому лидеру было о чем поговорить, но содержание этих бесед интересовало гораздо меньше потенциального разговора с его американским коллегой.

В результате Путину и Трампу удалось поговорить буквально пару минут в кулуарах Елисейского дворца. По словам российского лидера, короткий разговор получился удачным, и обе стороны выразили желание провести наконец полноформатную встречу в Буэнос-Айресе на саммите G20. Президент России не мог не упомянуть ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Путин подчеркнул, что Москва выступает за проведение дальнейших переговоров по этой проблеме.