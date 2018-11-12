Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французский министр призвал Европу стать империей и противостоять США
«Мощный сигнал Брюсселю»: Пушков призвал ЕС задуматься о будущем после сожжения ...
"Россию не надо бояться": В Госдуме предлагают ответить на санкции электронными ...
Выборы из одного кандидата оказались новым словом демократии
Главная / В мире

Короткая встреча: Путин и Трамп поговорили в кулуарах Елисейского дворца 

12 ноября 2018, 14:24  •  84 • В мире
Владимир Путин и Дональд Трамп отложили решение важных вопросов до саммита G20 в Аргентине. В Париже их попросили не перетягивать одеяло на себя, поэтому лидеры двух держав успели пообщаться всего несколько минут
Автор:
Курганов Дмитрий
От парижских мероприятий 11 ноября, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны, многие ждали встречи президентов России и США, однако Владимир Путин и Дональд Трамп не стали привлекать к себе и своим государствам излишнего внимания. Франция как принимающая сторона попросила не проводить в этот день каких-либо полноформатных встреч, чтобы не отвлекаться от основных мероприятий форума.
Две минуты на все
Первоначально предполагалось, что главам двух стран удастся поговорить во время рабочего завтрака, однако незадолго до его начала изменилась схема расположения участников за столом. Президенты России и США оказались друг напротив друга и могли лишь переглядываться. Рядом с Путиным сидели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.
Фото: www.globallookpress.com
Конечно, и с ними российскому лидеру было о чем поговорить, но содержание этих бесед интересовало гораздо меньше потенциального разговора с его американским коллегой.
В результате Путину и Трампу удалось поговорить буквально пару минут в кулуарах Елисейского дворца. По словам российского лидера, короткий разговор получился удачным, и обе стороны выразили желание провести наконец полноформатную встречу в Буэнос-Айресе на саммите G20. Президент России не мог не упомянуть ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Путин подчеркнул, что Москва выступает за проведение дальнейших переговоров по этой проблеме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

84
Источник
Похожие новости
12 ноября 2018, 14:24
Короткая встреча: Путин и Трамп поговорили в кулуарах Елисейского дворца 
11 ноября 2018, 18:54
Сторонников традиционных ценностей в Европе приравняют к террористам?
11 ноября 2018, 12:09
«Планировался день икс»: СМИ сообщили о подготовке немецкими военными заговора с целью убийства «неугодных» политиков

11 ноября 2018, 22:09
Страны Персидского залива накрыли небывалые ливни и грозы
12 ноября 2018, 11:09
Сможет ли Иран победить США в реальном бою
12 ноября 2018, 01:09
«Прививка от попыток покинуть ЕС»: к каким последствиям может привести брексит без сделки между Лондоном и Брюсселем
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия в Черном море
08 ноября 2018, 03:09
«Европе придется признать Крым российским» - Шредер
07 ноября 2018, 01:09
«Мандат на войну»: Киев негодует из-за признания Россией выборов в Донбассе
11 ноября 2018, 18:54
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
10 ноября 2018, 13:24
«Репрессивное решение»: швейцарский суд запретил операторам «Северного потока» делать выплаты «Газпрому»
05 ноября 2018, 19:54
Стих Шнурова об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе дошёл до депутатов Госдумы
07 ноября 2018, 14:09
Иракские войска вошли в Сирию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.