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Короткая реплика Пескова породила вопросы: "Трамп или Байден?" 

05 ноября 2020, 16:45  •  146 • Политика
Дмитрий Песков сообщил о вечерних международных переговорах Путина. Короткая реплика породила вопросы: "Трамп или Байден?" 
Вечером 5 ноября у президента России Владимира Путина запланированы международные переговоры. Беседа пройдёт в телефонном формате, о чём в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У Путина сегодня поздно вечером запланирован телефонный разговор", - такой была полная цитата пресс-секретаря.
Забавно, но сказанное породило вопросы. Так, корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, оценивая короткую реплику, иронично отметил в личном телеграм-канале "Пул №3": "Трамп или Байден?"
Безусловно, до вечера исход выборов в США не решится. Слишком уж накалилась там обстановка. Что не лишает журналистский пул возможности иронизировать.

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