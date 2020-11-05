Короткая реплика Пескова породила вопросы: "Трамп или Байден?" 

Вечером 5 ноября у президента России Владимира Путина запланированы международные переговоры. Беседа пройдёт в телефонном формате, о чём в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У Путина сегодня поздно вечером запланирован телефонный разговор", - такой была полная цитата пресс-секретаря.

Забавно, но сказанное породило вопросы. Так, корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, оценивая короткую реплику, иронично отметил в личном телеграм-канале "Пул №3": "Трамп или Байден?"

Безусловно, до вечера исход выборов в США не решится. Слишком уж накалилась там обстановка. Что не лишает журналистский пул возможности иронизировать.