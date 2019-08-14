Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков напомнил о заявлении «Росатома» по ЧП в Архангельской области
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке&...
Украинский "Обозреватель" провалил "план" по наращиванию пан...
Постпред Британии рассказала об «отчаянном положении» украинцев в Крыму
Главная / Политика

Короткая рабочая неделя увеличит число разводов в России - психолог

14 августа 2019, 00:54  •  63 • Политика
Психолог рассказала о неожиданных последствиях сокращения рабочей недели в России, вопрос о которой недавно подняли в Госдуме. "Не исключаю, что приведет к росту разводов", - считает специалист.
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю и готовы обсудить вопрос уже в сентябре этого года. Однако нашлись и противники сокращения рабочей недели.
По словам психолога Анастасии Александровой, сокращение рабочей недели может привести к весьма неожиданным последствиям. Например, это может привести к увеличению числа разводов.
Психолог объясняет, что для ряда людей работа - это своеобразный способ
бегства от проблем, в том числе семейных. Также на работе через контроль за делами может находить выход желание контролировать всё в семье.
"Психологически далеко не все смогут справиться с лишним свободным временем. Потому как все-таки в большинстве случаев время не на работе - это время в семье", - сказала психолог в интервью КП.
По её мнению, это может повысить число конфликтов и проблем в семье, на поверхность могут выйти старые больные темы. Психолог сравнила ситуацию с длинными новогодними каникулами, когда от безделья становится больше клиентов у травматологов и наркологов.
"Я не исключаю, что введение укороченной рабочей недели приведет к росту разводов", - отмечает эксперт.
Вместе с тем, другие эксперты не исключают, что появление третьего выходного может сподвигнуть часть людей устроиться на подработку в другом месте. И тогда эффект от сокращения рабочей недели будет обратный - люди станут работать ещё больше.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
13 августа 2019, 15:09
"Внутреннее дело": В Крыму ответили на негодование Вашингтона из-за визита Путина на полуостров
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке" F-18 и Су-27
13 августа 2019, 02:09
Иракские военные взяли штурмом последний оплот ИГ в центре Мосула
14 августа 2019, 00:54
Мешают москвичам: Соловьёв обвинил оппозицию в злоупотреблении митингами
13 августа 2019, 02:09
Армия Ирака: Мосул полностью освобожден от террористов
14 августа 2019, 00:54
Короткая рабочая неделя увеличит число разводов в России - психолог
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 августа 2019, 00:54
"Русские теперь за всё отвечают": Алек Болдуин объяснил, почему смерть Эпшт...
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке"...
14 августа 2019, 00:39
«Доверие поставлено под угрозу»: почему командование спецвойсками США озаботилось мор...
14 августа 2019, 00:54
США готовят вторжение? Американцы отработали быструю переброску F-35 к границе России
14 августа 2019, 00:54
«Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2019, 16:39
Шойгу заложил в Калининграде нахимовское училище
10 августа 2019, 02:39
"Зеленскому немного обидно": Скабеева посмеялась над "забытым" президентом Украины
09 августа 2019, 03:54
"Инопланетное вторжение": Странное облако переполошило американцев
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
11 августа 2019, 14:24
Сбежавший с Украины депутат посоветовал Зеленскому не воевать с Россией
12 августа 2019, 06:39
"Армия России пошла в атаку, гремят бои": Украинское издание впало в истерику
11 августа 2019, 07:54
События на Донбассе подтверждают: Киев готовится к торгам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.