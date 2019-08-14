Короткая рабочая неделя увеличит число разводов в России - психолог

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю и готовы обсудить вопрос уже в сентябре этого года. Однако нашлись и противники сокращения рабочей недели.

По словам психолога Анастасии Александровой, сокращение рабочей недели может привести к весьма неожиданным последствиям. Например, это может привести к увеличению числа разводов.

Психолог объясняет, что для ряда людей работа - это своеобразный способ

бегства от проблем, в том числе семейных. Также на работе через контроль за делами может находить выход желание контролировать всё в семье.

"Психологически далеко не все смогут справиться с лишним свободным временем. Потому как все-таки в большинстве случаев время не на работе - это время в семье", - сказала психолог в интервью КП.

По её мнению, это может повысить число конфликтов и проблем в семье, на поверхность могут выйти старые больные темы. Психолог сравнила ситуацию с длинными новогодними каникулами, когда от безделья становится больше клиентов у травматологов и наркологов.

"Я не исключаю, что введение укороченной рабочей недели приведет к росту разводов", - отмечает эксперт.

Вместе с тем, другие эксперты не исключают, что появление третьего выходного может сподвигнуть часть людей устроиться на подработку в другом месте. И тогда эффект от сокращения рабочей недели будет обратный - люди станут работать ещё больше.