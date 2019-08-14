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Короткая рабочая неделя увеличит число разводов в России - психолог
14 августа 2019, 00:54 • 63 • Политика
Психолог рассказала о неожиданных последствиях сокращения рабочей недели в России, вопрос о которой недавно подняли в Госдуме. "Не исключаю, что приведет к росту разводов", - считает специалист.
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю и готовы обсудить вопрос уже в сентябре этого года. Однако нашлись и противники сокращения рабочей недели.
По словам психолога Анастасии Александровой, сокращение рабочей недели может привести к весьма неожиданным последствиям. Например, это может привести к увеличению числа разводов.
Психолог объясняет, что для ряда людей работа - это своеобразный способ
бегства от проблем, в том числе семейных. Также на работе через контроль за делами может находить выход желание контролировать всё в семье.
По её мнению, это может повысить число конфликтов и проблем в семье, на поверхность могут выйти старые больные темы. Психолог сравнила ситуацию с длинными новогодними каникулами, когда от безделья становится больше клиентов у травматологов и наркологов.
Вместе с тем, другие эксперты не исключают, что появление третьего выходного может сподвигнуть часть людей устроиться на подработку в другом месте. И тогда эффект от сокращения рабочей недели будет обратный - люди станут работать ещё больше.
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