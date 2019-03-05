Коротченко восхитился смелостью Чичериной, обвинившей Цукерберга в работе на ЦРУ

Несколько дней подряд певица Юлия Чичерина, активно поддерживающая ополченцев Донбасса, выкладывала у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" "эпопею" с блокировкой ее страниц в Facebook и Instagram. Она напрямую обвинила создателя Facebook Марка Цукерберга в работе на ЦРУ и пригрозила ему страшными карами.

"Цукерберг, за то, что ты создал эту фашистскую соцсеть и продал ее ЦРУшникам, которые разрушили Ливию, мученически убитый Мауммар Каддафи не будет давать тебе покоя в твоих ночных кошмарах, пока тебя не будут судить после нашей очередной победы", - подчеркнула Чичерина, посоветовав основателю соцсети приготовить мыло и назвав его "позором древнейшего народа", намекнув на еврейское происхождение Цукерберга.

В другой публикации Чичерина открыто заявляет, что Facebook - это "психическое оружие разведки США", подчеркивая, что "на его счету уже несколько революций и множество смертей".

Певица обращает внимание также на тот факт, что "Марк Цукерберг стравливает русских с украинцами", наняв в русскоговорящий сегмент ФБ "свидомых укров" ненавистников всего русского, как в 1945-м американцы наняли фашистских преступников бандеровцев на работу по борьбе с коммунизмом".

Результат "работы" таких модераторов очевиден: "страницы социально значимых личностей таких, как Юнна Мориц, Дмитрий Стешин, Эдуард Багиров, Захар Прилепин и многих, многих других со взглядами, отличающихся от укронеофашистских", регулярно блокируются, зато всяческое проявление откровенной русофобии лишь приветствуется.

Резюмируя, Чичерина пригрозила основателю Facebook, придумав ему ироничное прозвище, "съесть" его, если он не разбанит страницы певицы:

"P.S. эй, Цукергамбургер, открывай мой аккаунт, пока я тебя не съела - последнее предупреждение"

Главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, комментируя у себя в Twitter заявления Чичериной, восхитился смелостью певицы, обвинившей Цукерберга в работе на ЦРУ.

"Смело!" - коротко отметил эксперт.