Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится

Польский генерал Вальдемар Скшипчак высказался о русских "Искандерах-М", причём их мощью он явно напуган. Оказалось, боится не зря. Главный редактор журнала "Национальная оборона" военный эксперт Игорь Коротченко раскрыл секрет ракетных комплексов.

В интервью порталу Fakt Скшипчак был вынужден признать, что у НАТО нет систем, чтобы сбить ракеты "Искандера-М". Россия специально спроектировала такое оружие, чтобы оно было устойчиво к противоракетной обороне альянса, считает генерал.

"Я даже не знаю, если бы у нас были "Пэтриоты", справились бы мы или нет", - произнёс он.

Игорь Коротченко считает, что ничего нового испуганный генерал не сказал, просто констатировал факт. Запад своими ПВО, действительно, не может защититься от русских "Искандеров". Всё дело в типах ракет, которые используются этими ракетными комплексами: и крылатые, и баллистические.

Крылатые ракеты не поднимаются слишком высоко, поэтому ПВО НАТО не могут их перехватить. Но перехватить они не могут и баллистические ракеты "Искандеров-М", если был нанесён массированный удар, пишет "ПолитРоссия".