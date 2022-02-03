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Коротченко раскрыл секрет "Искандеров-М". Польский генерал не зря боится
03 февраля 2022, 02:10 • 54 • Политика
Польский генерал Вальдемар Скшипчак высказался о русских "Искандерах-М", причём их мощью он явно напуган. Оказалось, боится не зря. Главный редактор журнала "Национальная оборона" военный эксперт Игорь Коротченко раскрыл секрет ракетных комплексов.
В интервью порталу Fakt Скшипчак был вынужден признать, что у НАТО нет систем, чтобы сбить ракеты "Искандера-М". Россия специально спроектировала такое оружие, чтобы оно было устойчиво к противоракетной обороне альянса, считает генерал.
"Я даже не знаю, если бы у нас были "Пэтриоты", справились бы мы или нет", - произнёс он.
Игорь Коротченко считает, что ничего нового испуганный генерал не сказал, просто констатировал факт. Запад своими ПВО, действительно, не может защититься от русских "Искандеров". Всё дело в типах ракет, которые используются этими ракетными комплексами: и крылатые, и баллистические.
Крылатые ракеты не поднимаются слишком высоко, поэтому ПВО НАТО не могут их перехватить. Но перехватить они не могут и баллистические ракеты "Искандеров-М", если был нанесён массированный удар, пишет "ПолитРоссия".
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