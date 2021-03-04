Коротченко приговорил американского "убийцу" С-400: Уничтожается мгновенно и полностью

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" приговорил американского "убийцу" российского С-400. По его словам, на деле грозный американский беспилотник уничтожается мгновенно и полностью.

Так он прокомментировал заявления американских военных о том, что в США создали новый беспилотник, способный прорвать оборону российского ЗРК С-400 и современных китайских комплексов.

В разговоре с телеканалом Царьград Коротченко напомнил, что система С-400, которая считается лучшей в мире, гарантированно поражает любые воздушные цели в зоне досягаемости. Поэтому заявления американцев об "убийце" С-400 являются не более чем пропагандой и самопиаром.

Достоинства С-400 - это многоканальность, способность работать в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия со стороны противника, поэтому при входе в зону поражения С-400 американский беспилотник будет уничтожен - мгновенно и с вероятностью, близкой к 100%, - отметил эксперт.

Напомним, что поставка С-400 в Турцию стала причиной негодования со стороны США и мгновенных санкций в адрес Анкары. Америка заявляла, что Турция не должна была финансировать российский ВПК. И что российские комплексы якобы дестабилизируют всю систему ПВО НАТО. Однако Анкара настояла на своём, заявив, что русское оружие - лучшее, а Турция имеет права сама решать вопросы обеспечения своей безопасности.