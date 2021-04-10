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Коротченко предсказал раскол Украины из-за войны в Донбассе

10 апреля 2021, 03:35  •  111 • Политика
Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предсказал раскол Украины из-за войны в Донбассе. И только "кулак" России способен сделать Киев миролюбивым.
Нельзя верить заявлениям команды президента Украины Владимира Зеленского, что Киев якобы не заинтересован в войне в Донбассе. Об этом Ura.ru рассказал главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Если Вооружённые силы Украины начнут зачистку в Донбассе, то ДНР и ЛНР придётся перейти к активным боевым действиям. И только "военный кулак" Москвы способен сделать Киев вновь миролюбивым.
Война также приведёт к расколу Украины.
"Украина разделится на две части: восточную и западную", - прогнозирует Коротченко.
По мнению политолога Владимира Корнилова, президент Украины Владимир Зеленский рискует повторить ошибки экс-главы Грузии Михаила Саакашвили. Об этом пишет РИА ФАН.
Западные партнёры пытаются морально поддержать команду Зеленского, которая теперь раскручивает нарратив о том, что "США с нами". И это создаёт новые риски, ибо украинцы думают, что в случае начала наступления в Донбассе им окажут поддержку силы НАТО, а руководство страны может начать действовать безрассудно.
Сейчас больше людей на Украине начинают поддерживать "силовой" сценарий. Похожим образом ситуация развивалась в 2000-х годах в Грузии.
Как ранее заявил в интервью сайту 360tv.ru политолог Сергей Марков, в случае начала "горячей фазы" конфликта в Донбассе США введут более жёсткие санкции против России, которую они обвинят в произошедшем. В результате может быть окончательно сорвана реализация проекта "Северный поток - 2".
Кроме того, осенью в России пройдут выборы в Госдуму. Американцы попытаются дестабилизировать обстановку внутри страны и организовать госпереворот.

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