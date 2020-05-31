Коротченко предложил воздействовать на США "кошачьим" методом: "На Ваську действует"

Министерство иностранных дел России высказалось по поводу вспыхнувших в США беспорядков из-за убийства полицейскими во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Российское ведомство призвало власти США вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств и привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами UN по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия.

Заявление МИД России прокомментировал военный эксперт и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Он сравнил власти США со шкодливым котом.

Призывать США соблюдать нормы демократии и международного права - это всё равно как призывать кота Ваську не лазать в погреб жрать сметану. Надо не просто призывать, а учить розгами! На Ваську, по крайней мере, действует, - написал Игорь Коротченко на своей странице в Twitter. Ага. Ваську надо учить. А Джона драть!!! Как сидорову козу... - добавляет Анатолий Цыганок @AnatolyTsyganok.

Напомним, что беспорядки в Миннеаполисе, где произошло убийство чернокожего мужчины, уже перекинулись на другие города и штаты. Власти США задействовали против участников погромов национальную гвардию.

Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko