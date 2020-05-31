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Коротченко предложил воздействовать на США "кошачьим" методом: "На Ваську действует"

31 мая 2020, 14:55  •  131 • Политика
МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства афроамериканца. Ведомство призвало вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств в сфере применения правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия. "Призывать США соблюдать нормы демократии и международного права - это всё равно как призывать кота Ваську не лазать в погреб жрать сметану", - иронизирует военный эксперт Игорь Коротченко.
Министерство иностранных дел России высказалось по поводу вспыхнувших в США беспорядков из-за убийства полицейскими во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Российское ведомство призвало власти США вернуться к добросовестному выполнению международных обязательств и привести национальное законодательство в соответствие с базовыми принципами UN по применению правоохранительными органами силы и огнестрельного оружия.
Заявление МИД России прокомментировал военный эксперт и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Он сравнил власти США со шкодливым котом.
Призывать США соблюдать нормы демократии и международного права - это всё равно как призывать кота Ваську не лазать в погреб жрать сметану. Надо не просто призывать, а учить розгами! На Ваську, по крайней мере, действует, - написал Игорь Коротченко на своей странице в Twitter.
Ага. Ваську надо учить. А Джона драть!!! Как сидорову козу... - добавляет Анатолий Цыганок @AnatolyTsyganok.
Напомним, что беспорядки в Миннеаполисе, где произошло убийство чернокожего мужчины, уже перекинулись на другие города и штаты. Власти США задействовали против участников погромов национальную гвардию.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko

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