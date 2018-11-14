Коротченко: Пашинян пошел на захват «дочки» Газпрома

Армения заподозрила одну из дочерних компаний «Газпрома» - «Армросгазпром» - в уклонении от уплаты налогов. По мнению политолога Игоря Коротченко, действия официального Еревана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в этой истории явно носят политический характер и даже могут быть восприняты как направленная против России попытка «рэкетирства» и захвата имущества.

Коротченко считает, что причины данного эпизода следует искать на недавнем саммите ОДКБ. Представитель Армении был вынужден там оставить кресло генсека организации в связи с заведенным против него на родине уголовным делом.

Пашинян все никак не успокоится после того, как не смог продавить ОДКБ и Россию с новым генсеком из Еревана, вот и мстит. В Армении «дочку» «Газпрома» заподозрили в неуплате налогов и завели уголовное дело https://t.co/1jb7WoHcFn pic.twitter.com/LchGl2qp7j — Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 14 ноября 2018 г.

Сейчас, полагает Коротченко, премьер-министр Никол Пашинян крайне недоволен тем, что его страна упустила данный высокий пост. Поэтому он и решил неким образом надавить на Россию, поставив под угрозу одну из структур «Газпрома».

В любом случае, считает Коротченко, пока Пашиняну не удалось хоть как-то стабилизировать армянскую экономику за счет собственных усилий. Иностранные инвестиции в страну также поступают не особо активно. В этом смысле «рэкет» «Газпрома» действительно может представляться армянскому премьеру приемлемым образом действий.