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Коротченко: Пашинян пошел на захват «дочки» Газпрома
14 ноября 2018, 18:25 • 115 • Политика
Армения заподозрила одну из дочерних компаний «Газпрома» - «Армросгазпром» - в уклонении от уплаты налогов. По мнению политолога Игоря Коротченко, действия официального Еревана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в этой истории явно носят политический характер и даже могут быть восприняты как направленная против России попытка «рэкетирства» и захвата имущества.
Коротченко считает, что причины данного эпизода следует искать на недавнем саммите ОДКБ. Представитель Армении был вынужден там оставить кресло генсека организации в связи с заведенным против него на родине уголовным делом.
Сейчас, полагает Коротченко, премьер-министр Никол Пашинян крайне недоволен тем, что его страна упустила данный высокий пост. Поэтому он и решил неким образом надавить на Россию, поставив под угрозу одну из структур «Газпрома».
В любом случае, считает Коротченко, пока Пашиняну не удалось хоть как-то стабилизировать армянскую экономику за счет собственных усилий. Иностранные инвестиции в страну также поступают не особо активно. В этом смысле «рэкет» «Газпрома» действительно может представляться армянскому премьеру приемлемым образом действий.
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