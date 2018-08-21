Коротченко ответил легендарной фразой Лаврова на введение очередных санкций США

Минфин США во вторник, 21 августа, объявил о ведении новых санкций. В частности, под ограничения попали российские корабли «Патриот» и «Севастополь».

Американский Минфин объявил во вторник, 21 августа, о введении новых санкций. Ограничения, в частности, касаются двух граждан РФ, а также шести грузовых кораблей под российскими флагами, трех юрлиц РФ и одной компании из Словакии.

Как сообщалось ранее, под санкции попали суда «Патриот» и «Севастополь».

Новость о новых ограничениях на странице в Twitter прокомментировал главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.

«США ввели санкции против российских судов «Патриот» и «Севастополь». Как же вы .... своими санкциями! ДБ!» - эмоционально отреагировал Коротченко, напомнив о знаменитой нецензурной реплике главы МИД Сергей Лаврова.

Министр произнес бранную фразу при невыключенном микрофоне в 2015 году на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.