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Коротченко ответил легендарной фразой Лаврова на введение очередных санкций США

21 августа 2018, 23:39  •  92 • Политика
Минфин США во вторник, 21 августа, объявил о ведении новых санкций. В частности, под ограничения попали российские корабли «Патриот» и «Севастополь».
Американский Минфин объявил во вторник, 21 августа, о введении новых санкций. Ограничения, в частности, касаются двух граждан РФ, а также шести грузовых кораблей под российскими флагами, трех юрлиц РФ и одной компании из Словакии.
Как сообщалось ранее, под санкции попали суда «Патриот» и «Севастополь».
Новость о новых ограничениях на странице в Twitter прокомментировал главред «Национальной обороны» Игорь Коротченко.
«США ввели санкции против российских судов «Патриот» и «Севастополь». Как же вы .... своими санкциями! ДБ!» - эмоционально отреагировал Коротченко, напомнив о знаменитой нецензурной реплике главы МИД Сергей Лаврова.
Министр произнес бранную фразу при невыключенном микрофоне в 2015 году на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром.
США ввели санкции против российских судов «Патриот» и «Севастополь». Как же вы .... своими санкциями! ДБ!https://t.co/CVgkA9Thio
— Игорь Коротченко (@i_korotchenko) 21 августа 2018 г.

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