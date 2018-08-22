Коротченко объяснил, почему Ходорковский не может воровать

Ранее бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что после тюрьмы потерял «вкус к бизнесу». Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, комментируя это высказывание, уточнил, что тот просто не может воровать. Как делал это в России.

«Просто в России он мог воровать, а на Западе - нет, вот и весь его «бизнес», - пояснил Коротченко в своем Twitter.

Сам бизнесмен сейчас зарабатывает себе на жизнь инвестициями в различные общественные проекты. Причем за пределами России - в основном на Западе, в США и Великобритании.

Правда, особо распространяться о своей деятельности он не стал, отметив только, что вложения связаны с недвижимостью.

Частично свет на проекты Ходорковского проливает недавняя история с гибелью журналистской группы в ЦАР, которая отправилась, как сообщалось, именно по заданию олигарха снимать в Африке документальный фильм про ЧВК «Вагнер».

«После тюрьмы у меня, конечно, вкус к бизнесу пропал, честно вам говорю. Того интереса, который у меня был раньше, у меня нет», - заявил Ходорковский телеканалу «Дождь».