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Коротченко объяснил, почему Ходорковский не может воровать
22 августа 2018, 12:39 • 49 • Политика
Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко прокомментировал высказывание Михаила Ходорковского о потере «вкуса к бизнесу» после тюрьмы.
Ранее бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что после тюрьмы потерял «вкус к бизнесу». Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко, комментируя это высказывание, уточнил, что тот просто не может воровать. Как делал это в России.
«Просто в России он мог воровать, а на Западе - нет, вот и весь его «бизнес», - пояснил Коротченко в своем Twitter.
Сам бизнесмен сейчас зарабатывает себе на жизнь инвестициями в различные общественные проекты. Причем за пределами России - в основном на Западе, в США и Великобритании.
Правда, особо распространяться о своей деятельности он не стал, отметив только, что вложения связаны с недвижимостью.
Частично свет на проекты Ходорковского проливает недавняя история с гибелью журналистской группы в ЦАР, которая отправилась, как сообщалось, именно по заданию олигарха снимать в Африке документальный фильм про ЧВК «Вагнер».
«После тюрьмы у меня, конечно, вкус к бизнесу пропал, честно вам говорю. Того интереса, который у меня был раньше, у меня нет», - заявил Ходорковский телеканалу «Дождь».
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