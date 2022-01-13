Коротченко назвал три "главных хита" русской ПВО

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал три "главных" хита русской системы противовоздушной обороны. Он доступно объяснил, чем они превосходят зарубежных конкурентов.

В целом система воздушно-космической обороны России является целой сетью комплексов ПВО малой, средней и большой дальности. Все они объединены интерфейсом обмена информацией и стыкуются друг с другом. Это позволяет постоянно мониторить ситуацию на всей протяжённости границы, быстро и эффективно фиксировать приближающиеся цели и при необходимости их уничтожать, объяснил Коротченко.

"В области малой дальности наш главный хит – комплекс "Тор-М2", - считает эксперт.

"Тор-М2" может поражать цели даже в тот момент, когда сам движется. С помощью этого зенитно-ракетного комплекса прикрываются стратегически важные группировки войск. "Тор-М2" способен перемещаться вместе с мотострелковыми колоннами и танками, уничтожать любые цели: от беспилотников до бомбардировщиков.

Главный хит среди ЗРК средней дальности – "Бук-М3". Это новейшая разработка. Для большой дальности разработан ЗРК С-500. Он может поражать любые цели, в том числе и космические, пишут "Народные Новости".