Короностранности, или Сомнения в том, что всё идёт по плану • 164 • Аналитика

Итак, идет первая неделя от пришествия коронавируса в Россию. И в связи с этим хочется выдать очередную уже дозу уверенной критики в адрес всего и вся. Начиная от правительства, демонстрирующего просто чудеса политеса и заканчивая народом, демонстрирующим пофигизм.



Страна медленно, но очень уверенно катится в тартарары. Это факт, и, возможно, скоро от Италии мы ничем не будем отличаться. Власть демонстрирует полнейшее бессилие, а народ, которые в целом видел эту власть, демонстрирует полное наплевательство на все указы и приказы.







Казалось бы, что сложного: посидеть дома, если не работаешь? Особенно это касается пенсионеров. Эта категория нас точно в гроб загонит, и конкуренцию им только госпожа Скворцова может составить. Но пенсионеры массой задавят.



Вообще, мне порой кажется, что мы являемся участниками какого-то жуткого эксперимента. Причем эксперимент точно как из голливудского фильма про зомби-апокалипсис.



Что началось, когда у нас заговорили об угрозе эпидемии, надеюсь, все помнят. Гречка, рис, макароны и туалетная бумага. Последняя у всех вызывала недоумение.



А все оказалось очень просто. Господа пенсионеры смотрят Первый канал, ведь только там (это по мнению многих мною опрошенных) можно взять достоверную информацию. И на Первом показывали, как скупали бумагу в Китае и США.



Все рванули скупать, но никто не посмел подумать, зачем.



А мне одна китаянка в трех словах рассказала. Я тем, кто не в курсе, расскажу. Китайцам было предписано выходя на улицу, иметь при себе рулон туалетной бумаги и пакет. Надо взяться за ручку двери – оторвал кусок бумаги, обернул, открыл, в пакет на поясе выкинул. И так на всем пути следования, раз приспичило выйти по делу.



Перчатки – дело хорошее. Но можно увлечься и, например, нос почесать. И привет от вируса. А так – постоянно все чисто.



Так делали китайцы. А наши просто смели все. Не утруждая себя думой, зачем все это. Все хватают – и мы хватаем.



Потом по ТВ выступило какое-то лицо из Минздрава и сказало, что для лечения коронавируса ибупрофен – самое то. Ибупрофена в моем городе не стало. Далее через два дня выступил представитель ВОЗ и сказал, что ибупрофен совсем не то, он опасен, лучше парацетамол. Вымели парацетамол, его нет до сих пор, ну только в дорогих формах.



Потом пришла пора рекомендаций по профилактике. Снова по ящику для зомби было сказано, что предохранить от коронавируса может корень имбиря и лимон. Снова началась вакханалия, имбирь за сутки скаканул с 400 рублей за килограмм до 2500. Лимон скромнее, «всего» с 100 до 400. Хотя в том же «Магните» в гонку цен почему-то не включились, и он там до сих пор стоит 98 рублей за кило.



Делаем ставки, что из товаров станет новым «препятствием» на пути борьбы с коронавирусом. Точнее, чем еще будут облегчать кошельки слабых на влияние телевизора. Но, видимо, резерв по деньгам еще есть. Есть, соответственно, над чем работать.







Маски тоже стали предметом бизнеса. С 5 до 45 рублей – это неплохо. У нас же беда в стране, значит, надо заработать на беде.



«Рынок» и «отсутствие совести» — это синонимы дня сегодняшнего.



Самое интересное, что власть вообще не в состоянии сделать хоть что-то. Нет, в администрациях и больницах идут бесконечные заседания, совещания, конференции, но по сути – надувание щек и имитация кипучей деятельности.



Разогнать по домам почти получилось. Улицы города реально опустели одновременно с парковками во дворах. То есть получается, что бездельники, которые устраивали 80% пробок, внезапно испарились из города. Неплохо. Но огромное количество пенсионеров, которые сидят на лавочках по паркам, вызывает раздражение. Ну сказали дома сидеть, ну что непонятно? «Амбреллы» на вас нет…



Но главное – это больницы. Наша последняя надежда и оплот. Врачи, кто нас в случае чего должны будут откачать/спасти и все прочее.



Знаете, с удовлетворением констатирую факт того, что в кои-то веки врач стал важнее и значимее эстрадного певца, футболиста. Надолго ли?



Нам в редакцию приходят письма. От врачей. Приятно, конечно, что издание пользуется репутацией непредвзятого и независимого, но вот что делать, если письма идут валом, а опубликовать их все просто нет смысла, поскольку в оригинале мат-перемат и все одно и то же?



Я бы отметил крик души из Новочеркасска Ростовской области. Из местной БСМП. Как пример того, что творится за радужными репортажами Первого канала. О репортаже чуть позже, а пока к письму.



БСМП. Больница скорой медицинской помощи.



«По TV мы видим и слышим отчёты о том, что наша система здравоохранения усиленно готовится к встрече с опасным вирусом, что выделяются огромные средства на закупку лекарств, аппаратов ИВЛ, средств защиты медицинских работников всей нашей необъятной Родины, чтобы достойно встретить опасного врага, несущего угрозу жизням наших граждан. А что на деле?



В нашем городе с населением около 250 тыс. жителей, столице Донского казачества, к этой битве не очень-то готовы… В нашем муниципальном предприятии, больнице скорой медицинской помощи, не могут (или не хотят?) обеспечить элементарными средствами защиты даже медработников — бойцов переднего фронта… Перчаток не хватает, масок нет, а, самое главное, — нет противочумных костюмов!!! На всю больницу выделили всего 10 штук!



Нам предложили самим приобрести эти костюмы… ПО ЖЕЛАНИЮ!



А стоимость только одного такого костюма равна всей месячной зарплате медицинской сестры!!!



Вот и думаем: если купить костюм, чтобы хоть как-то обезопасить себя и не заразить опасным вирусом своих близких, то на какие средства жить целый месяц? Мало у кого из медработников есть какие-то сбережения на такой случай… Как же быть? На кого нам надеяться?



Нам на совещании уже сказали, что наша больница (БСМП) будет обязательно принимать больных коронавирусом, если это случится в нашем городе.



А вот инфекционная больница г. Новочеркасска не будет принимать ни тяжёлых больных, т. к. она не оснащена аппаратами искусственной вентиляции лёгких, ни пациентов даже с простой формой заражения… А МЫ К ЭТОМУ ГОТОВЫ?



Также нам сообщили, что, если пациенты с коронавирусом к нам поступят, то каждая смена, принявшая такого больного, будет обязана после этого оставаться на карантине в больнице в течение 14 дней (!) А где места для всех сотрудников? Их нет.



С аппаратами ИВЛ дела обстоят тоже не очень хорошо. Их всего 6 штук, 2 из которых не справляются с нагрузкой (по факту — стоят практически в нерабочем состоянии).



Не думайте, что мы паникуем. Весь медицинский персонал БСМП г. Новочеркасска настроен по-боевому. Но помогите же нам, а мы с полной отдачей будем заботиться о больных. Кто о нас позаботится? Главврач? Администрация города? Губернатор Ростовской области? Министерство здравоохранения? Мы не знаем, что делать…



Главврач БСМП г. Новочеркасска, Гуркин Борис Евгеньевич, решает такие вопросы просто: раздал медперсоналу каждого отделения больницы ПРАЙС-ЛИСТ (!) предметов средств индивидуальной защиты… Спасение утопающих — дело рук самих утопающих???»



Кстати, в моем Воронеже нашли оригинальный выход. «Пошерстили» роддома. Например, роддом №2 отдал в фонд борьбы с коронавирусом 5 (пять) абсолютно новеньких аппаратов ИВЛ. Болезнь, которая убивала молниеносно, а потом просто исчезла



Они роддому вообще не нужны, младенцам эти аппараты ни к чему, их в реабоксах выхаживают.



Парадокс, но пригодятся (не дай бог, конечно). Хорошо, что есть. Пять аппаратов – сами понимаете, сколько спасенных жизней.



А наверху продолжается вакханалия.



Я в конце текста дам ссылку на ролик, который мы опубликовать не сможем по причине присутствия нецензурной лексики. Выражался врач «Скорой помощи» в адрес Вероники Скворцовой.



Да, бывший министр теперь глава ФМБА. Очень тепленькое креслице.



Что такое ФМБА? Федеральное медико-биологическое агентство — федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении правительства России. Осуществляет функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, правоприменительные функции и функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере медико-санитарного обеспечения работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий.



То есть орган, который сегодня должен пахать 24/7 ради того, чтобы остановить распространение коронавируса.



Что же такого сделала госпожа Скворцова, которую во врачебных кругах называют не иначе как «могильщик медицины»?



О, она презентовала некий очередной «не имеющий аналогов в мире» прибор ИВЛ, к которому можно подключить ДО ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК!



В общем, иного слова, как «дурь, рассчитанная на широкую аудиторию подобных», у меня нет. Врач, комментирующий ролик-презентацию Скворцовой, выражается куда круче. В принципе, ни для кого не секрет, что госпожа Скворцова, как бы это помягче сказать, не блещет достижениями. Но преданна и идеологически подкованна. В этом и кроется проблема.



Мне как человеку, знакомому с медициной, понятно, что подключение сразу четырех человек к одному ИВЛ – это бред для зрителей и потребителей Первого канала. Проблема кроется в синхронизации подачи кислорода не только во временном отрезке всем четырем пациентам, но и в его количестве.



Перевожу: кому-то кислорода не хватит, чтобы заполнить легкие, а кто-то будет под угрозой разрыва легких. Конечно, можно поставить регулятор типа «кран» и вручную подбирать количество. Скорее всего, так и делается, потому что в самом «суперприборе», кроме идеи разветвителя, я ничего не смог увидеть.



Проще и умнее выпустить четыре прибора для четырех разных людей, чем непонятно как синхронизировать ИВЛ Скворцовой на четырех человек.



Не хотел бы я, если честно, оказаться таким вот третьим или четвертым.



И под конец несколько слов о так называемой «неделе борьбы». Когда по идее все, кто не занят на первостепенных работах, должны сидеть дома.



Очень приятно наблюдать, как все просто сломя голову бросились исполнять приказание. Понятно, что изначально идея была крива, как наша жизнь, но самой идее я посвящу следующий материал.



Но количество людей, не пожелавших бороться с коронавирусом путем самоизоляции за свой счет, дает твердую уверенность в том, что все у нас будет как надо. То есть переболеем. Не все, очевидно, но другого выхода нет.



Продолжение следует, уважаемые читатели. Оно не может не следовать. В одной части все никак не возможно уместить, поэтому следующий материал мы посвятим экономической составляющей, а потом будет еще одна часть с комментариями врачей. Итак, идет первая неделя от пришествия коронавируса в Россию. И в связи с этим хочется выдать очередную уже дозу уверенной критики в адрес всего и вся. Начиная от правительства, демонстрирующего просто чудеса политеса и заканчивая народом, демонстрирующим пофигизм.Страна медленно, но очень уверенно катится в тартарары. Это факт, и, возможно, скоро от Италии мы ничем не будем отличаться. Власть демонстрирует полнейшее бессилие, а народ, которые в целом видел эту власть, демонстрирует полное наплевательство на все указы и приказы.Казалось бы, что сложного: посидеть дома, если не работаешь? Особенно это касается пенсионеров. Эта категория нас точно в гроб загонит, и конкуренцию им только госпожа Скворцова может составить. Но пенсионеры массой задавят.Вообще, мне порой кажется, что мы являемся участниками какого-то жуткого эксперимента. Причем эксперимент точно как из голливудского фильма про зомби-апокалипсис.Что началось, когда у нас заговорили об угрозе эпидемии, надеюсь, все помнят. Гречка, рис, макароны и туалетная бумага. Последняя у всех вызывала недоумение.А все оказалось очень просто. Господа пенсионеры смотрят Первый канал, ведь только там (это по мнению многих мною опрошенных) можно взять достоверную информацию. И на Первом показывали, как скупали бумагу в Китае и США.Все рванули скупать, но никто не посмел подумать, зачем.А мне одна китаянка в трех словах рассказала. Я тем, кто не в курсе, расскажу. Китайцам было предписано выходя на улицу, иметь при себе рулон туалетной бумаги и пакет. Надо взяться за ручку двери – оторвал кусок бумаги, обернул, открыл, в пакет на поясе выкинул. И так на всем пути следования, раз приспичило выйти по делу.Перчатки – дело хорошее. Но можно увлечься и, например, нос почесать. И привет от вируса. А так – постоянно все чисто.Так делали китайцы. А наши просто смели все. Не утруждая себя думой, зачем все это. Все хватают – и мы хватаем.Потом по ТВ выступило какое-то лицо из Минздрава и сказало, что для лечения коронавируса ибупрофен – самое то. Ибупрофена в моем городе не стало. Далее через два дня выступил представитель ВОЗ и сказал, что ибупрофен совсем не то, он опасен, лучше парацетамол. Вымели парацетамол, его нет до сих пор, ну только в дорогих формах.Потом пришла пора рекомендаций по профилактике. Снова по ящику для зомби было сказано, что предохранить от коронавируса может корень имбиря и лимон. Снова началась вакханалия, имбирь за сутки скаканул с 400 рублей за килограмм до 2500. Лимон скромнее, «всего» с 100 до 400. Хотя в том же «Магните» в гонку цен почему-то не включились, и он там до сих пор стоит 98 рублей за кило.Делаем ставки, что из товаров станет новым «препятствием» на пути борьбы с коронавирусом. Точнее, чем еще будут облегчать кошельки слабых на влияние телевизора. Но, видимо, резерв по деньгам еще есть. Есть, соответственно, над чем работать.Маски тоже стали предметом бизнеса. С 5 до 45 рублей – это неплохо. У нас же беда в стране, значит, надо заработать на беде.«Рынок» и «отсутствие совести» — это синонимы дня сегодняшнего.Самое интересное, что власть вообще не в состоянии сделать хоть что-то. Нет, в администрациях и больницах идут бесконечные заседания, совещания, конференции, но по сути – надувание щек и имитация кипучей деятельности.Разогнать по домам почти получилось. Улицы города реально опустели одновременно с парковками во дворах. То есть получается, что бездельники, которые устраивали 80% пробок, внезапно испарились из города. Неплохо. Но огромное количество пенсионеров, которые сидят на лавочках по паркам, вызывает раздражение. Ну сказали дома сидеть, ну что непонятно? «Амбреллы» на вас нет…Но главное – это больницы. Наша последняя надежда и оплот. Врачи, кто нас в случае чего должны будут откачать/спасти и все прочее.Знаете, с удовлетворением констатирую факт того, что в кои-то веки врач стал важнее и значимее эстрадного певца, футболиста. Надолго ли?Нам в редакцию приходят письма. От врачей. Приятно, конечно, что издание пользуется репутацией непредвзятого и независимого, но вот что делать, если письма идут валом, а опубликовать их все просто нет смысла, поскольку в оригинале мат-перемат и все одно и то же?Я бы отметил крик души из Новочеркасска Ростовской области. Из местной БСМП. Как пример того, что творится за радужными репортажами Первого канала. О репортаже чуть позже, а пока к письму.БСМП. Больница скорой медицинской помощи.Кстати, в моем Воронеже нашли оригинальный выход. «Пошерстили» роддома. Например, роддом №2 отдал в фонд борьбы с коронавирусом 5 (пять) абсолютно новеньких аппаратов ИВЛ.Они роддому вообще не нужны, младенцам эти аппараты ни к чему, их в реабоксах выхаживают.Парадокс, но пригодятся (не дай бог, конечно). Хорошо, что есть. Пять аппаратов – сами понимаете, сколько спасенных жизней.А наверху продолжается вакханалия.Я в конце текста дам ссылку на ролик, который мы опубликовать не сможем по причине присутствия нецензурной лексики. Выражался врач «Скорой помощи» в адрес Вероники Скворцовой.Да, бывший министр теперь глава ФМБА. Очень тепленькое креслице.Что такое ФМБА? Федеральное медико-биологическое агентство — федеральный орган исполнительной власти, находящийся в ведении правительства России. Осуществляет функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, правоприменительные функции и функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере медико-санитарного обеспечения работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий.То есть орган, который сегодня должен пахать 24/7 ради того, чтобы остановить распространение коронавируса.Что же такого сделала госпожа Скворцова, которую во врачебных кругах называют не иначе как «могильщик медицины»?О, она презентовала некий очередной «не имеющий аналогов в мире» прибор ИВЛ, к которому можно подключить ДО ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК!В общем, иного слова, как «дурь, рассчитанная на широкую аудиторию подобных», у меня нет. Врач, комментирующий ролик-презентацию Скворцовой, выражается куда круче. В принципе, ни для кого не секрет, что госпожа Скворцова, как бы это помягче сказать, не блещет достижениями. Но преданна и идеологически подкованна. В этом и кроется проблема.Мне как человеку, знакомому с медициной, понятно, что подключение сразу четырех человек к одному ИВЛ – это бред для зрителей и потребителей Первого канала. Проблема кроется в синхронизации подачи кислорода не только во временном отрезке всем четырем пациентам, но и в его количестве.Перевожу: кому-то кислорода не хватит, чтобы заполнить легкие, а кто-то будет под угрозой разрыва легких. Конечно, можно поставить регулятор типа «кран» и вручную подбирать количество. Скорее всего, так и делается, потому что в самом «суперприборе», кроме идеи разветвителя, я ничего не смог увидеть.Проще и умнее выпустить четыре прибора для четырех разных людей, чем непонятно как синхронизировать ИВЛ Скворцовой на четырех человек.Не хотел бы я, если честно, оказаться таким вот третьим или четвертым.И под конец несколько слов о так называемой «неделе борьбы». Когда по идее все, кто не занят на первостепенных работах, должны сидеть дома.Очень приятно наблюдать, как все просто сломя голову бросились исполнять приказание. Понятно, что изначально идея была крива, как наша жизнь, но самой идее я посвящу следующий материал.Но количество людей, не пожелавших бороться с коронавирусом путем самоизоляции за свой счет, дает твердую уверенность в том, что все у нас будет как надо. То есть переболеем. Не все, очевидно, но другого выхода нет.Продолжение следует, уважаемые читатели. Оно не может не следовать. В одной части все никак не возможно уместить, поэтому следующий материал мы посвятим экономической составляющей, а потом будет еще одна часть с комментариями врачей. Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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