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Коронер поставил ультиматум МВД Британии из-за смерти "отравленной" "Новичком"

23 сентября 2021, 00:15  •  64 • В мире
Родственники британки Дон Стерджес, смерть которой связывают с отравлением Скрипалей, потребовали публичных разбирательств.
В Великобритании руководству МВД поставили ультиматум из-за смерти Стерджес. Жительница Эймсбери, смерть которой связывают с "Новичком", скончалась спустя четыре месяца после отравления Скрипалей. В королевстве увязали эти два случая и выдали известное обвинение: "в отравлениях виноваты русские".
До сих пор Лондон так и не предоставил доказательств какой-либо причастности Москвы к указанным эпизодам. А на днях британская сторона и вовсе заявила о якобы третьем подозреваемом в деле Скрипалей.
Спустя три года, прошедших с отравлений в Солсбери и Эймсбери, расследование как таковое не продвигается. Об этом заявили и представители умершей Стерджес. В частности, в среду коронер Хизер Халлетт во время предварительного слушания на заседании суда в Лондоне заявила, что запросит у главы британского МВД публичного расследования по делу Стерджес.
Она указала, что в случае если это разбирательство продолжится в формате дознания, то она не сможет дать полную оценку случившемуся.
"Родственники и бывший гражданский муж Дон Стерджес настаивают на проведении публичного расследования обстоятельств её смерти, однако всё больше обеспокоены тем, что полное слушание может начаться не раньше 2023 года", - также отмечается в статье The Guardian.

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