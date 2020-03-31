Коронавирусом заразили двоих человек в Брянске, виновные выявлены - что им грозит

Двое жителей Брянска побывали в Испании и, вернувшись домой, получили указание в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции. Сотруднику Центра гигиены и эпидемиологии региона туристы не сообщили, что с ними в квартире проживают ещё двое родственников. Подробности рассказал портал "Новости Брянска".

Через некоторое время мужчина и женщина, которые жили вместе с вернувшимися из Испании, почувствовали недомогание. Всех четверых госпитализировали в областную инфекционную больницу.

"Предварительный анализ показал наличие коронавируса, ожидается подтверждение результатов", - сказано в сообщении Оперативного штаба.

Возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует прокуратура Брянской области.

Штрафы

Отметим, что 31 марта Госдума на заседании намерена принять в первом, а следом и в целом закон об уголовном наказании за нарушение карантина. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, все политические фракции высказали позицию в поддержку, а это значит, что инициативы пройдут и второе-третье чтения.

Так, по предлагаемому законопроекту, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряжённое с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, хотят ввести штраф от 1 млн до 2 млн рублей. Впрочем, нарушитель может не только лишиться права на профессию на срок до пяти лет, но также попасть в тюрьму до пяти лет.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечёт по неосторожности смерть двух и более человек, предлагается наказывать лишением свободы на срок до семи лет, передаёт "Интерфакс".

Стоит отметить, что и нарушение карантинного режима будет влетать жителям России в копеечку. Прогулка без необходимости на первый раз обойдётся в 15-40 тысяч рублей. Должностные лица за такое же нарушение заплатят 50-150 тысяч. Максимальная сумма штрафа составляет 1 миллион рублей. Её должны будут оплатить юрлица, чьи действия привели к гибели человека.

Рядовые граждане, из-за которых кто-то заразится или умрёт, вынуждены будут платить 150-300 тысяч рублей, должностные лица - 300-500 тысяч.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что главной задачей сейчас является минимизация распространения коронавируса, то есть "работа на опережение". Кабинет министров уже одобрил предложенные суммы штрафов. Они будут закреплены в поправках к Кодексу об административных правонарушениях.

Поправки к КоАП, а также к Уголовному кодексу России Совет Федерации рассмотрит 31 марта.

Коронавирусную инфекцию ещё 31 января 2020 года правительство России постановлением внесло в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Против нарушивших карантин могут быть поданы иски в суд.

Регионы переходят в режим самоизоляции

Предотвратить распространение заболевания должен режим повышенной готовности. В регионах России отменены или перенесены массовые мероприятия, образовательные учреждения переведены на дистанционный режим обучения.

Ряд регионов России уже перешёл на режим самоизоляции. Первой это сделала Москва. Абсолютно все жители города должны сидеть дома. Разрешается выходить только в магазин или аптеку, которые находятся неподалёку. Возможны кратковременные прогулки для выгула питомцев. Также дом можно покидать, чтобы выбросить мусор или добраться до поликлиники, больницы.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал губернаторов страны обратить внимание на опыт столицы и ввести режимы самоизоляции в своих регионах. Ограничительные меры к вечеру 30 марта уже действуют в Московской, Липецкой, Архангельской, Иркутской, Мурманской, Рязанской, Ульяновской, Вологодской, Калининградской, Новгородской, Свердловской областях, в Татарстане, Адыгее, Марий-Эл, Якутии. Вечером соответствующее постановление подписал и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.