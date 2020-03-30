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Коронавирусный саботаж по-королевски: Принц Чарльз выдержал в самоизоляции всего неделю

30 марта 2020, 20:35  •  38 • Политика
Принц Чарльз вышел из режима самоизоляции, несмотря на положительный тест на наличие коронавируса. Королевская особа смогла выдержать карантин всего неделю. Более того, принц Чарльз собирается возобновить свои встречи.
Наследный британский принц Чарльз, у которого ранее был обнаружен коронавирус, завершил режим самоизоляции спустя всего 7 дней. Об этом говорится в распространённом в понедельник заявлении канцелярии 71-летнего сына королевы Елизаветы II.
Отмечается, что после консультаций с врачом принц Чарльз прервал режим самоизоляции и намерен возобновить свои встречи. В то же время его супруга Камилла по-прежнему находится на карантине.
"Кларенс-Хаус подтвердил сегодня, что после консультации с врачом принц Уэльский более не находится в самоизоляции", - говорится в заявлении.
При этом в Британии на сегодняшний день зарегистрировано порядка 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1228 из которых завершились смертью. Среди заражённых - премьер-министр Борис Джонсон, а также глава минздрава и потенциально глава минфина.
Королеву Великобритании Елизавету II, опасаясь заражения коронавирусом нового вида, перевезли на автомобиле из Букингемского дворца в Виндзорский замок. Об этом сообщает Nation News.

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