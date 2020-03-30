Коронавирусный саботаж по-королевски: Принц Чарльз выдержал в самоизоляции всего неделю

Наследный британский принц Чарльз, у которого ранее был обнаружен коронавирус, завершил режим самоизоляции спустя всего 7 дней. Об этом говорится в распространённом в понедельник заявлении канцелярии 71-летнего сына королевы Елизаветы II.

Отмечается, что после консультаций с врачом принц Чарльз прервал режим самоизоляции и намерен возобновить свои встречи. В то же время его супруга Камилла по-прежнему находится на карантине.

"Кларенс-Хаус подтвердил сегодня, что после консультации с врачом принц Уэльский более не находится в самоизоляции", - говорится в заявлении.

При этом в Британии на сегодняшний день зарегистрировано порядка 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1228 из которых завершились смертью. Среди заражённых - премьер-министр Борис Джонсон, а также глава минздрава и потенциально глава минфина.

Королеву Великобритании Елизавету II, опасаясь заражения коронавирусом нового вида, перевезли на автомобиле из Букингемского дворца в Виндзорский замок. Об этом сообщает Nation News.