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Коронавирусный психоз угрожает белорусам

19 марта 2020, 16:35  •  48 • Политика
Фото: Dalibor Gluck/CTK/www.globallookpress.com
Глава республики рассказал о главной опасности эпидемии COVID-19
Жители Белоруссии могут сильнее пострадать от паники, чем от самого коронавируса. В этом убежден президент республики Александр Лукашенко. По его мнению, сейчас "коронавирусный психоз" в мире распространяется быстрее инфекции.
"Мы с вами пережили уже многие психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Это меня больше всего волнует", – подчеркнул Батька в четверг, 19 марта, во время доклада ответственных лиц об эпидемиологической ситуации в стране.
Он также напомнил, что в Китае, откуда началось распространение вируса, с эпидемией уже справились. Причем, по его словам, специалисты в КНР утверждают, что карантинные меры оказались лишними.
"Китайцы нам говорят: не надо излишне карантинить, потому что это результатов не дает", – пояснил Лукашенко свой отказ закрывать границы и школы.
Ранее в Минске возмущенно отреагировали на решение Москвы временно запретить въезд в РФ граждан из Белоруссии, хотя на территории республики есть заболевшие.

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