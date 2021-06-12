Коронавирусный психоз разоряет Евросоюз

Если прививаться всю жизнь, Big Pharma разгуляется!

Страны Евросоюза подвели экономические итоги многомесячной борьбы с «пандемией». Итоги, мягко выражаясь, неутешительны.

Евростат сообщил, что «в 2020 году по сравнению с 2019 годом дефицит бюджета как зоны евро, так и ЕС в целом сильно увеличился из-за пандемии коронавируса. В странах еврозоны соотношение государственного дефицита к ВВП за год выросло с 0,6% до 7,2%, а в ЕС – с 0,5% до 6,9%. Самый высокий дефицит зафиксирован в Испании (–11%), на Мальте (–10,1%), в Греции (–9,7%), Италии (–9,5%), Бельгии (–9,4%), Франции и Румынии (обе –9,2%), Австрии (–8,9%), Словении (–8,4%), Венгрии (–8,1%), Хорватии и Литве (обе –7,4)%, в Польше (–7%)».

В сравнительно небольшой Чехии в 2020 году дефицит государственного бюджета составил 500 миллиардов крон (примерно €19,6 млрд), хотя первоначально он был запланирован в размере 320 миллиардов крон. Уже ясно, что и этот показатель будет перекрыт, поскольку рост дефицита бюджета убыстряется. Первые два месяца 2021 года стали худшими в этом смысле с момента раздела Чехословакии на Чехию и Словакию. В чешском Минфине утверждают, что «дефицит растет из-за последствий пандемии», но на самом же деле налоговую базу Чехии убивает не «пандемия», а карантин и локдаун, ужесточать которые приходится под давлением ЕС.

Дефицит всех общественных бюджетов Германии, по данным Федерального статистического агентства Destatis, к концу 2020 года составил €189,2 млрд. Отрицательное сальдо зафиксировано впервые с 2003 года и стало рекордным с момента поглощения ГДР Западной Германией в 1990 году. До этого ФРГ имела профицит, в том числе в 2019 году он составил €45,2 млрд, а в 2018 году достигал рекордных € 62,4 млрд.

В целом по итогам 2020 года экономика Германии упала на 4,9%. Бессмысленная борьба с COVID-19 обошлась немцам за два года в €400 млрд. Несмотря на появившиеся в прессе радужные оценки восстановления экономики, ситуация выглядит так: «Рецессия 2020 года на фоне пандемии положила конец десятилетнему беспрерывному росту ВВП ФРГ и восьмилетнему периоду профицитного госбюджета. Эпидемия также остановила длившееся 14 лет увеличение занятости. По данным на январь, ВВП Германии снизился в 2020 году на 5 процентов».

Бессмысленной борьбу немецких властей с коронавирусом следует признать по той причине, что результатов она не дала. Сейчас в Германии как бы спад «пандемии» и фиксируется (конец мая – начало июня) от 6 до 11 тысяч случаев «заражений» в день. Это в полтора раза больше, чем на пике первой волны «пандемии» в апреле 2020 года! И это они называют спадом? Причём нынешний уровень считается достаточным для снятия ограничений, но был ли тогда смысл всё начинать? К тому же в Германии и Австрии выяснили , что вакцины дают иммунитет к коронавирусу максимум на полгода. Так же обстоят дела у уже переболевших. И прививаться поэтому надо постоянно, всю жизнь! Вот где Big Pharma разгуляется!

Размер бюджетного дефицита Франции достиг в 2020 году уровня в 9,2% ВВП. Об этом сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee). В денежном выражении дефицит бюджета равен €211,5 млрд. Это «самый высокий уровень за период с 1949 года». В текущем году ситуация может ещё больше ухудшиться. Дефицит государственного бюджета Франции в 2021 году может составить €220 млрд вместо намечавшихся ранее 173,3 млрд. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам бюджетной политики Оливье Дюссо.

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр объяснил, что падение экономики связано с «новыми ограничительными мерами, введенными 3 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса». По его словам, «это механически отразится на дефиците бюджета и размере госдолга». Пополнять государственную кубышку Франция, по его словам, будет за счет заимствований на внешнем рынке. Иными словами, собственными силами Пятая республика выбраться из кризиса, вызванного борьбой с COVID -19, не может.

Во Франции в первые дни июня, как и в Германии, фиксируется спад «пандемии», число «заражений» – от 6 до 17 тысяч в день. И это, как в Германии, намного больше, чем в «первую волну» весной прошлого года.

Что получается? В двух ведущих странах Евросоюза длительные карантины и локдауны не дали никаких результатов, но ухудшили состояние экономики!

Дефицит бюджета Италии по итогам 2020 года достиг 155,6 миллиарда евро, или 9,5% ВВП. На 2021 год итальянское правительство прогнозирует дефицит в размере 8,8% ВВП. Госдолг в прошлом году достиг рекордного уровня и вырос до 155,6% ВВП по сравнению со 134,6% ВВП в 2019 году, что превышает рекорд столетней давности, пишет Bloomberg.

В Италии, как в Германии и во Франции, статистика фиксирует спад «пандемии» (от 2 до 4 тысяч «заражений» в день), и это опять же существенно больше, чем на пике «первой волны» в апреле прошлого года.

Общий дефицит бюджет Евросоюза за 2020-2021 годы может достичь трёх триллионов евро. Кризис COVID-19 не только увеличил государственные долги, но и ещё большее поляризовал их распределение. Профессор Колумбийского университета (США) Адам Туз считает, что «постпандемическая Европа не может ожидать возврата к докризисным финансовым правилам», и 2022 год «обещает быть точкой высокой драмы». Он предсказывает, что Германия попытается извлечь из финансового еврокризиса выгоду и будет вести переговоры о финансовой поддержке других стран ЕС «с позиции силы». А Европа с тревогой будет наблюдать за тем, как Эмманюэль Макрон, сражаясь с Марин Ле Пен, «работает на платформе европейских реформ», то есть продолжает игру на стороне Евросоюза и Big Pharma.