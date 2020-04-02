Коронавирусных саботажников в Москве накажут рублём. И немалым

В Мосгордуме приняли закон, устанавливающий административную ответственность за нарушение режима самоизоляции. За документ проголосовали на внеочередном заседании городского парламента в среду, 1 апреля.

Согласно новому закону, физические лица, нарушившие режим самоизоляции, будут облагаться штрафом в 4 тысячи рублей. А за повторное нарушение сумма штрафных санкций будет увеличена до 5 тысяч рублей.

Редактор законопроекта уточнил, что данный закон будет применяться только к тем, кто обязан быть в самоизоляции из-за заражения инфекцией. То есть документ направлен против коронавирусных саботажников, сбегающих с домашнего или больничного карантина.

Также предусмотрена ответственность для должностных и юридических лиц, не исполняющих требования о временной приостановке всех мероприятий с очным присутствием граждан и аналогичные нарушения. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических - от 200 до 300 тысяч.

Напомним, что в Москве и Московской области объявлен всеобщий режим самоизоляции. Жителям запрещено покидать дома без крайней необходимости. Внедряется система спецпропусков.