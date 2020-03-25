«Коронавирусная мода по-украински»: в Харькове от заразы защищаются пакетами и коробками





Украинский юрист и блогер Михаил Шнайдер 24 марта опубликовал на своей странице в Facebook забавный снимок из продуктового магазина.На фотографии видно покупателя с полиэтиленовым пакетом на голове и продавца в картонной коробке с отверстием для глаз.«Просто до слез. Харьковская область, наши дни», — подписал снимок Шнайдер.Пользователи бурно отреагировали на публикацию блогера. Некоторые усомнились в подлинности снимка и назвали его фейком, другие высмеяли ситуацию.«Коронавирусная мода», «Но покупка у него правильная», «Печально. Человеку надо в магазин, вышел в том, что нашел. Лучше так, чем те, кто игнорирует всех и всё», «Украинское чудо», «Продавец-кассовый аппарат», — написали они в комментариях.