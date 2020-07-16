Коронавируса нет, но ограничения вводят? Миссия ВОЗ не разобралась с COVID в Туркменистане

В Туркменистане работала миссия Всемирной организации здравоохранения. Специалисты должны были разобраться и ответить на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19. После десятидневной поездки глава миссии так и не смог однозначно ответить на этот вопрос и не сообщил о случаях заболевания. Об этом сообщает "РИА Новости".

"На сегодняшний день Туркменистан не сообщил о каких-то подтверждённых случаях инфицирования коронавирусом в стране. Не сообщал об этом в ВОЗ. ВОЗ намерена работать и дальше с национальными органами здравоохранения Туркменистана для предотвращения распространения пагубного воздействия заболевания", - цитирует информагентство спикера.

Однако ВОЗ рекомендовала правительству переместить фокус с мероприятий, которые предотвращают ввоз заразы из-за рубежа, на "нераспространение инфекции среди населения".

Отметим, что правительство Туркменистана действительно отрицает, что в стране есть случаи заболевания. Однако при этом власти вводят поголовный масочный режим. Кроме того, на время прекращают работу ТЦ и крупные рынки. Объяснения этому пока нет.