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Коронавируса нет, но ограничения вводят? Миссия ВОЗ не разобралась с COVID в Туркменистане
16 июля 2020, 07:00 • 29 • В мире
Миссия Всемирной организации здравоохранения не смогла ответить на вопрос, есть ли новая коронавирусная инфекция в Туркменистане. Хотя власти страны не сообщали о зарегистрированных случаях инфекции, некоторые ограничения вводятся. Так, гражданам рекомендуют соблюдать масочный режим, а крупные рынки и ТЦ временно закрывают.
В Туркменистане работала миссия Всемирной организации здравоохранения. Специалисты должны были разобраться и ответить на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19. После десятидневной поездки глава миссии так и не смог однозначно ответить на этот вопрос и не сообщил о случаях заболевания. Об этом сообщает "РИА Новости".
"На сегодняшний день Туркменистан не сообщил о каких-то подтверждённых случаях инфицирования коронавирусом в стране. Не сообщал об этом в ВОЗ. ВОЗ намерена работать и дальше с национальными органами здравоохранения Туркменистана для предотвращения распространения пагубного воздействия заболевания", - цитирует информагентство спикера.
Однако ВОЗ рекомендовала правительству переместить фокус с мероприятий, которые предотвращают ввоз заразы из-за рубежа, на "нераспространение инфекции среди населения".
Отметим, что правительство Туркменистана действительно отрицает, что в стране есть случаи заболевания. Однако при этом власти вводят поголовный масочный режим. Кроме того, на время прекращают работу ТЦ и крупные рынки. Объяснения этому пока нет.
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