Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Интрига Владимира Зеленского с сотрудницей может привести к политическому кризис...
«Американцы не смеются – не смешно им уже»: стало известно, почему США боятся РФ
"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айд...
О Путине и ручке: Украинцев задело "важнейшее событие" из Кремля
Главная / В мире

Коронавируса нет, но ограничения вводят? Миссия ВОЗ не разобралась с COVID в Туркменистане

16 июля 2020, 07:00  •  29 • В мире
Миссия Всемирной организации здравоохранения не смогла ответить на вопрос, есть ли новая коронавирусная инфекция в Туркменистане. Хотя власти страны не сообщали о зарегистрированных случаях инфекции, некоторые ограничения вводятся. Так, гражданам рекомендуют соблюдать масочный режим, а крупные рынки и ТЦ временно закрывают.
В Туркменистане работала миссия Всемирной организации здравоохранения. Специалисты должны были разобраться и ответить на вопрос, есть ли в Туркмении случаи COVID-19. После десятидневной поездки глава миссии так и не смог однозначно ответить на этот вопрос и не сообщил о случаях заболевания. Об этом сообщает "РИА Новости".
"На сегодняшний день Туркменистан не сообщил о каких-то подтверждённых случаях инфицирования коронавирусом в стране. Не сообщал об этом в ВОЗ. ВОЗ намерена работать и дальше с национальными органами здравоохранения Туркменистана для предотвращения распространения пагубного воздействия заболевания", - цитирует информагентство спикера.
Однако ВОЗ рекомендовала правительству переместить фокус с мероприятий, которые предотвращают ввоз заразы из-за рубежа, на "нераспространение инфекции среди населения".
Отметим, что правительство Туркменистана действительно отрицает, что в стране есть случаи заболевания. Однако при этом власти вводят поголовный масочный режим. Кроме того, на время прекращают работу ТЦ и крупные рынки. Объяснения этому пока нет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



29
Источник
Похожие новости
16 июля 2020, 00:00
Центризбирком Белоруссии опубликовал декларации о доходах кандидатов: Лукашенко всех удивил
16 июля 2020, 03:00
Миллионера распилили на части бензопилой: Полиция увидела почерк профессионального киллера
16 июля 2020, 02:55
Уйти по-американски: как проходит вывод войск США из Афганистана
16 июля 2020, 03:00
"Натасканный натовский ястреб": Что получают прибалтийские министры за "тявканье" на Россию?
16 июля 2020, 03:00
"Чем меньше блоха": Баранец ответил назвавшему Россию врагом министру эстонской поговоркой
15 июля 2020, 18:55
Ведомства приступили к переговорам: в Турции сообщили о возобновлении авиасообщения с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2020, 19:00
США нанесли предательский удар Украине по Крыму
11 июля 2020, 00:00
Путин ответил, почему Россия терпит хамство
11 июля 2020, 21:00
Как Россия до сих пор цела? На Украине проверили в деле "ракетные комплексы унижения"
12 июля 2020, 20:00
Около сотни омоновцев вошли в администрацию Хабаровска: "Завтра будет очень интересно"
15 июля 2020, 14:00
Коронавирус и российская таможня не пускают граждан Украины в Россию
10 июля 2020, 13:00
ВСУ несут массовые потери в Донбассе: Горят боевики и танки
11 июля 2020, 23:00
Россия поставила ультиматум Украине: Киев должен объясниться за слова вице-премьера
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.