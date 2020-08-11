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Коронавирус заставил: В Италии вспомнили о странных окнах XVII века

11 августа 2020, 22:40  •  28 • В мире
В Италии бизнесмены нашли новый способ удержаться на плаву и при этом не допустить распространения инфекции. Это непривычного вида узкие и длинные окна, оставшиеся со времен эпидемии чумы XVII века.
Пандемия коронавируса заставила итальянских предпринимателей задуматься о новых, безопасных способах общения с клиентами. Чтобы соблюдать дистанцию и минимизировать риск заражения, они решили использовать для выдачи заказов старинные узкие окна, оставшиеся со времён эпидемии чумы.
Часть итальянских предприятий решила использовать особые "винные окна", через которые в XVII веке продавали вино, для почти тех же целей в условиях пандемии. Теперь через них также будут подавать клиентам напитки, в том числе алкогольные, и кофе.
Эти окна отличаются узким и очень длинным световым проёмом, в него проходит только рука с бокалом или кружкой. Бизнесмены - а это владельцы небольших кофеен и виноделен - уверены, что таким образом они обеспечат все необходимые меры эпидемиологической безопасности.
Итальянская Ассоциация винных окон (оказывается, есть и такая!) насчитала только в центре Флоренции около 150 таких окошек. Правда, использовать все не получится - часть из них теперь относится к жилым домам.

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