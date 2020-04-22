Коронавирус заставил рассориться ведущие мировые державы

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Пандемия усилила противоречия между странами, усилив роль военной силы на международной арене

Разразившаяся эпидемия коронавируса обострила противоречия разногласия между крупнейшими силами влияния в мире. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

"По мере формирования нового миропорядка обостряется конкуренция между центрами влияния, обостряется борьба за лидерство в будущем", – цитирует РИА "Новости" российского дипломата.

А распространение коронавируса лишь усиливает и ускоряет этот процесс, утверждает Рябков.

По его словам, в международных отношениях сейчас главную роль начинает играть военная сила, поскольку ослабились и разрушились устоявшиеся структуры, которые до эпидемиологического кризиса занимались глобальным управлением и осуществляли контроль над вооружениями.

"Вновь отмечу, что пандемия COVID-19, на наш взгляд, лишь усиливает эти тенденции, выступая их катализатором", – считает Рябков.

Отвечать на общемировые вызовы необходимо исключительно политико-дипломатическими шагами, т.к. в нынешних условиях растет запрос "на совместные усилия ключевых международных игроков по их преодолению", указал представитель российского дипведомства.

Москва заинтересована в укреплении глобальной стабильности, потому что нужно снизить градус политического противостояния. Политика России, подчеркул Рябков, направлена на сбалансированные отношения со всеми центрами силы в разных регионах мира.

Замминистра на прошлой неделе упрекнул Вашингтон в том, что американские власти не реагируют на запросы Москвы начать обсуждение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В свою очередь глава Госдепа Майк Помпео в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что для дальнейших переговоров по теме ядерного разоружения обязательно нужно привлечь Пекин.