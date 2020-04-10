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«Коронавирус взрастили в Украине при поддержке американского правительства»: Украинские вирусологи требуют расследования
10 апреля 2020, 15:35 • 277 • Украина
Эпидемиологи Украины срочно требуют от Зеленского провести расследования деятельности Тернопольского и Закарпатского областных лабораторных центров, Одесской субреагиональной лаборатории Центра общественного здоровья и Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины.
Они уверяют, что коронавирус не был завезен в Украину заробитчанами, а запущен «изнутри» - по указанию экспертов Программы совместных биологических исследований США, которая работает в Украине со времен Супрун. Авторы петиции не просто уверяют, что в лабораториях Западной Украины под присмотром кураторов из США проводились исследования штаммов коронавируса, но и называют конкретные фамилии участников эксперимента.
Авторы обращения заостряют внимание на том, что вышеназванные организации осенью 2019 года занимались исследованием новых штаммов covid-19, и не сообщили об этом руководству страны. Более того, руководители лабораторий якобы преследовали корыстные цели, стремясь с помощью опасных и незаконных исследований повысить шансы на получение грантов от Агентства по международному развитию США.
«Надеемся, что Ваше вмешательство в ситуацию будет способствовать привлечению к уголовной ответственности определенных лиц, причастных к организации незаконных исследований и предотвращению подобных нарушений в будущем», - просят подписанты. Пока документ собрал чуть более 70 подписей при необходимых 25000.
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