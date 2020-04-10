«Коронавирус взрастили в Украине при поддержке американского правительства»: Украинские вирусологи требуют расследования

Эпидемиологи Украины срочно требуют от Зеленского провести расследования деятельности Тернопольского и Закарпатского областных лабораторных центров, Одесской субреагиональной лаборатории Центра общественного здоровья и Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины.Они уверяют, что коронавирус не был завезен в Украину заробитчанами, а запущен «изнутри» - по указанию экспертов Программы совместных биологических исследований США, которая работает в Украине со времен Супрун. Авторы петиции не просто уверяют, что в лабораториях Западной Украины под присмотром кураторов из США проводились исследования штаммов коронавируса, но и называют конкретные фамилии участников эксперимента.Авторы обращения заостряют внимание на том, что вышеназванные организации осенью 2019 года занимались исследованием новых штаммов covid-19, и не сообщили об этом руководству страны. Более того, руководители лабораторий якобы преследовали корыстные цели, стремясь с помощью опасных и незаконных исследований повысить шансы на получение грантов от Агентства по международному развитию США.«По нашей информации, руководители вышеуказанных организаций (Стегний, Чайчук, Ситник) согласились принять участие в исследовании новых штаммов коронавируса, рассчитывая увеличить шансы на получение грантов на 2020 год от Агентства США по международному развитию и технической помощи от американского правительства», - сказано в петиции. Инициатор документа Александр Аганин подчеркнул, что представители эпидемиологического сообщества Украины, считают, что несмотря на важность международного сотрудничества в области здравоохранения, подобная деятельность угрожала здоровью граждан, и в результате привела к внутренней вспышке коронавируса в Украине, что нашло подтверждение как раз в Тернопольской области. Во всяком случае, составители петиции уверяют, что в эпицентр «короны» на Западной Украине – это и есть подтверждения того, что вирус не был привезен из Европы или Азии.«Надеемся, что Ваше вмешательство в ситуацию будет способствовать привлечению к уголовной ответственности определенных лиц, причастных к организации незаконных исследований и предотвращению подобных нарушений в будущем», - просят подписанты. Пока документ собрал чуть более 70 подписей при необходимых 25000.