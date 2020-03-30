Коронавирус вызвал осложнения у Пласидо Доминго. Но певец сбежал из больницы в собственную резиденцию - источник

Ранее, напомним, тест подтвердил наличие коронавируса у знаменитого оперного певца Пласидо Доминго. Об этом он сам сообщил своим поклонникам ещё 22 марта в социальной сети.

Инфекция вызвала у 79-летнего тенора осложнения. Как стало известно СМИ, в результате певца отправили в частную клинику в Акапулько.

Однако, судя по данным источника CNN, оставаться в мексиканской больнице Пласидо Доминго отказался и выписался оттуда в минувшее воскресенье. Из больницы он сбежал... в собственную резиденцию в Акапулько. Врачи оценивают состояние здоровья тенора как стабильное.