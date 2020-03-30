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Коронавирус вызвал осложнения у Пласидо Доминго. Но певец сбежал из больницы в собственную резиденцию - источник

30 марта 2020, 20:35  •  33 • В мире
Известный оперный певец Пласидо Доминго получил осложнения после заражения коронавирусной инфекцией. Однако, как сообщает источник CNN, сейчас он лечится в собственной резиденции в Мексике, хотя недавно ещё находился в частной больнице Акапулько.
Ранее, напомним, тест подтвердил наличие коронавируса у знаменитого оперного певца Пласидо Доминго. Об этом он сам сообщил своим поклонникам ещё 22 марта в социальной сети.
Инфекция вызвала у 79-летнего тенора осложнения. Как стало известно СМИ, в результате певца отправили в частную клинику в Акапулько.
Однако, судя по данным источника CNN, оставаться в мексиканской больнице Пласидо Доминго отказался и выписался оттуда в минувшее воскресенье. Из больницы он сбежал... в собственную резиденцию в Акапулько. Врачи оценивают состояние здоровья тенора как стабильное.

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