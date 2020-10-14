Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
Евросоюз кинул Украину с землёй
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
Главная / Политика

Коронавирус вынудил депутатов Мособлдумы вернуться к апрельскому сценарию

14 октября 2020, 20:20  •  83 • Политика
Мособлдума уходит на удалёнку из-за ухудшения эпидситуации в регионе. Как заявил спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов, практика отработана с апреля.
Заседания Мособлдумы будут проводиться дистанционно. Подмосковный парламент переходит на удалёнку из-за обострения ситуации, связанной с распространением коронавируса. По словам спикера Игоря Брынцалова, такая практика уже отработана политиками с апреля. Впрочем, загадывать, когда заседания вернутся в привычный формат, он не стал.
Но подчеркнул, что это решение принято по соображениям безопасности. При этом проблем с оперативным рассмотрением и принятием законов, по его словам, не возникнет.
"Несмотря на то что открыли мы осеннюю сессию очно, заседания комитетов проходили преимущественно в формате видео-конференц-связи", - пояснил спикер.
Кроме того, сейчас в Мособлдуме так же дистанционно работают сотрудники пенсионного возраста и страдающие хроническими заболеваниями.
Отмечается, что очередное заседание Мособлдумы 15 октября пройдёт в формате видеосвязи.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального парламента, до конца текущего года Московская областная дума планирует переезд в бизнес-центр "Два капитана".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в Карабахе
14 октября 2020, 14:50
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого слова Шойгу?
14 октября 2020, 02:55
В Госдуме назвали политическим терроризмом сделанный Тихановской "шах и мат" для Лукашенко
14 октября 2020, 14:50
МИД Украины заявил о готовности воевать с Россией
14 октября 2020, 01:05
Тихановская выступила с саморазоблачением: "Я не знаю ни одного рецепта котлет"
14 октября 2020, 09:20
"Уже непоправимо": США недовольны избранием "ужасной" России в состав ООН
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в К...
14 октября 2020, 07:30
На Украине начали массово применять российскую вакцину от коронавируса
14 октября 2020, 14:50
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого слова...
14 октября 2020, 02:55
В Госдуме назвали политическим терроризмом сделанный Тихановской "шах и мат"...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2020, 23:35
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дании
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хватило на пять часов
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной от COVID
14 октября 2020, 00:10
Евросоюз кинул Украину с землёй
14 октября 2020, 06:35
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войны в Карабахе
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "огня"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.