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Коронавирус вынудил депутатов Мособлдумы вернуться к апрельскому сценарию
14 октября 2020, 20:20 • 83 • Политика
Мособлдума уходит на удалёнку из-за ухудшения эпидситуации в регионе. Как заявил спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов, практика отработана с апреля.
Заседания Мособлдумы будут проводиться дистанционно. Подмосковный парламент переходит на удалёнку из-за обострения ситуации, связанной с распространением коронавируса. По словам спикера Игоря Брынцалова, такая практика уже отработана политиками с апреля. Впрочем, загадывать, когда заседания вернутся в привычный формат, он не стал.
Но подчеркнул, что это решение принято по соображениям безопасности. При этом проблем с оперативным рассмотрением и принятием законов, по его словам, не возникнет.
"Несмотря на то что открыли мы осеннюю сессию очно, заседания комитетов проходили преимущественно в формате видео-конференц-связи", - пояснил спикер.
Кроме того, сейчас в Мособлдуме так же дистанционно работают сотрудники пенсионного возраста и страдающие хроническими заболеваниями.
Отмечается, что очередное заседание Мособлдумы 15 октября пройдёт в формате видеосвязи.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального парламента, до конца текущего года Московская областная дума планирует переезд в бизнес-центр "Два капитана".
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