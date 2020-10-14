Коронавирус вынудил депутатов Мособлдумы вернуться к апрельскому сценарию

Заседания Мособлдумы будут проводиться дистанционно. Подмосковный парламент переходит на удалёнку из-за обострения ситуации, связанной с распространением коронавируса. По словам спикера Игоря Брынцалова, такая практика уже отработана политиками с апреля. Впрочем, загадывать, когда заседания вернутся в привычный формат, он не стал.

Но подчеркнул, что это решение принято по соображениям безопасности. При этом проблем с оперативным рассмотрением и принятием законов, по его словам, не возникнет.

"Несмотря на то что открыли мы осеннюю сессию очно, заседания комитетов проходили преимущественно в формате видео-конференц-связи", - пояснил спикер.

Кроме того, сейчас в Мособлдуме так же дистанционно работают сотрудники пенсионного возраста и страдающие хроническими заболеваниями.

Отмечается, что очередное заседание Мособлдумы 15 октября пройдёт в формате видеосвязи.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального парламента, до конца текущего года Московская областная дума планирует переезд в бизнес-центр "Два капитана".